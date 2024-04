"Ich will eine Provision haben": João Félix sicher, dass er Manchester-City-Star vom Wechsel zum FC Barcelona überzeugt hat

João Félix sagte Catalunya Radio: "Wenn Bernardo Silva hierher kommt, will ich eine Provision haben. Alles, was ich dazu gesagt habe, stimmt - und wenn er kommt, wird Barça viel Freude an ihm haben."

Er ergänzte: "Bernardo ist bei allem sehr genau. Er hat mich gefragt, wo man hier wohnen kann, essen kann, auch zur Sicherheit hier. Er hat mich zu allem gefragt und ich habe ihm dann noch die Steuer-Dinge erklärt, als mir das eingefallen ist."

Auf die Frage, ob er seinen Landsmann mit seinen Antworten von einem Wechsel überzeugen konnte, sagte João Félix: "Ich denke schon, ich denke schon. An ihm liegt es jetzt nicht mehr, glaube ich."