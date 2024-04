Lieber Uno am Strand als englische Nationalelf: Arsenals Ben White polarisiert wie kaum ein anderer

© getty

Keine Lust auf Three Lions: Ben White macht lieber Urlaub

Zwei mögliche Titel visiert White mit den Gunners in den kommenden knapp zwei Wochen noch an. In der Königsklasse wartet mit den Bayern ein wankender Riese, in der Liga hat man es bei sieben verbliebenen Partien selbst in der Hand.

Auf einen dritten verzichtet er derweil freiwillig: Für die beiden Länderspiele im März sagte White Three-Lions-Manager Gary Southgate über seinen Klub ab, zeigte sich in den sozialen Medien lieber zeitgleich beim Uno-Spielen am Strand mit Frau Milly. Eine weitere Entscheidung, die in England heiß diskutiert wurde, schließlich hätte ihn Southgate gern nominiert, eine Verletzung lag ebenfalls nicht vor.

The Athletic berichtete, dass White in der Vergangenheit mit seiner Rolle als Ersatzmann im Nationalteam nicht gut zurecht gekommen sei. Auch einen Streit mit Co-Trainer Steve Holland soll es am Rande der WM 2022 in Katar gegeben haben. Von dort war White vorzeitig abgereist, das letzte seiner vier Länderspiele ist nun über zwei Jahre her. "Für mich ist das sehr schade", sagte Southgate, der White auch im Nationaltrikot gern neben Saka gesehen hätte: "Die Tür ist weit offen."

White selbst schweigt zu den Gründen für seine Absage. Und konzentriert sich auf seine Heimat Arsenal. "Dieses Gefühl stellte sich in der Vorbereitung auf mein zweites Jahr ein", verriet er nach seiner Vertragsverlängerung: "Davor war ich immer nur ein Jahr beim gleichen Klub, zuerst per Leihe, dann in Brighton, dann Arsenal. Zum ersten Mal bin ich nicht gegangen. In diesem Moment habe ich realisiert, dass ich noch lange hier bleiben werde."