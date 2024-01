Friedhof für Torjäger! Warum das größte Sturmtalent der Premier League nicht zum FC Chelsea wechseln sollte

© getty

Evan Ferguson: Warum sollte man von Brighton nach Chelsea wechseln?

Unwahrscheinlich ist allerdings, dass Ferguson überhaupt mit dem Gedanken spielt, zu Chelsea zu wechseln - vor allem zum jetzigen Zeitpunkt, in diesem Stadium seiner Karriere. Dem Iren mangelt es sicherlich nicht an Vertrauen in seine Fähigkeiten, und er hat auch keine Angst vor einer Herausforderung. Er hat sein Profidebüt in Dublin im Alter von nur 14 Jahren gegeben - und jeden weiteren Schritt in die nächsthöhere Klasse problemlos gemeistert.

Und er hat ganz offensichtlich genügend Cleverness, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Als er die Bohemians im Januar 2021 verließ, hätte er auch beim FC Liverpool unterschreiben können, doch er entschied sich für Brighton - und zwar aus zwei Gründen: zum einen wegen des guten Rufs, den der Klub in Bezug auf die Förderung junger Spieler genießt, und zum anderen, weil der Weg in die erste Mannschaft einfacher ist als bei den Reds.

Es ist also klar, dass sowohl Ferguson als auch sein Umfeld wissen, was das Beste für ihn und seine Karriere ist. Warum sollte er also von einem der am besten geführtesten Klubs der Premier League zum chaotischsten gehen?