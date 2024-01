Mega-Knöllchen für Luke Shaw von Manchester United: Lamborghini am Bahnhof stehen gelassen

Luke Shaw von Manchester United hat offenbar vier Strafzettel im Wert von je 60 Pfund (knapp 70 Euro) erhalten, weil er seinen Lamborghini Urus vor dem Bahnhof von Wilmslow in Cheshire geparkt hatte. Das berichtet die englische Boulevardzeitung Sun.

Shaw, der zuvor zum Trainingszentrum der Red Devils in Carrington gefahren war, ist nicht der erste Spieler von Manchester United, der in diesem Jahr nicht ordnungsgemäß geparkt hat.

Anfang dieses Monats wurde Marcus Rashford mit einem Strafzettel in Höhe von 60 Pfund belegt, weil er seinen McLaren 765 Long Tail auf doppelt gelben Linien parkte.

Der Linksverteidiger war im vergangenen Monat nach einer längeren Muskelverletzung wieder ins Training eingestiegen, verpasste aber erneut die ersten Spiele des neuen Jahres. Vor dem Spiel gegen Tottenham Hotspur am vergangenen Wochenende war er wieder ins Training eingestiegen, wurde aber nicht in den endgültigen Kader berufen.

Die Mannschaft von Erik ten Hag liegt derzeit auf dem siebten Tabellenplatz, nachdem sie in den letzten sechs Premier-League-Spielen nur einen Sieg verbuchen konnte. Das nächste Spiel findet am 28. Januar in der vierten Runde des FA-Cups gegen Newport County statt.