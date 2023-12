Trent Alexander-Arnold, der Prototyp: Weltklasse auf zwei Positionen

© getty

Trent Alexander-Arnold und seine Rolle beim FC Liverpool: Spielgestalter in Ballbesitz

Der 25-Jährige ist bekanntlich nicht mehr der reine Rechtsverteidiger, als der er sich einen Namen machte. Im gegnerischen Ballbesitz agiert er zwar weiterhin rechts in der Viererkette. Hat Liverpool selbst den Ball, rückt Alexander-Arnold aber ins Mittelfeldzentrum und gibt den Spielgestalter aus der Tiefe.

Genau das tat er auch vor dem Treffer zum 1:1. Etwa 35 Meter vor dem eigenen Tor kam er zentral an den Ball, schaute hoch und spielte trotz des Drucks von Gabriel Jesus einen Pass, den man besser nicht spielen kann. "Es fühlt sich gut und natürlich an", sagte Alexander-Arnold bei The Athletic über seine neue Rolle. "Die Position öffnet das ganze Feld für mich. Ich bin in der Lage, den Spielfluss zu diktieren."

Und das tat er auch gegen Arsenal immer wieder sehr gut und gab das Tempo vor. Speziell seine Fähigkeit, abgefangene Bälle unmittelbar in eine durchdachte Aktion nach vorne umzuwandeln, fiel dabei ins Auge. "Wahrscheinlich kann ich mich in der Mitte besser entfalten", betont Alexander-Arnold dazu passend.