Kann Arsenal seine Tabellenführung ausbauen bzw. verteidigen oder übernimmt der FC Liverpool Platz eins? Im Liveticker von SPOX könnt Ihr es mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Liverpool vs. Arsenal: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Während in einigen Ligen die Winterpause begonnen hat, geht es in der Premier League ohne Pause weiter. Im Topspiel der 18. Spielrunde treten mit dem FC Liverpool und dem FC Arsenal der Tabellendritte bzw. der Tabellenführer gegeneinander an. Nur ein Punkt trennt die beiden Mannschaften.

vor Beginn Das Duell im Anfield Stadium (Liverpool) wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Premier-League-Topspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal.