Jürgen Klopp von ehemaligem Spieler des FC Liverpool für Kritik an Stimmung im Anfield gegen West Ham schwer angegangen

Trotz des deutlichen Heimsieges gegen West Ham kritisierte Jürgen Klopp die Atmosphäre während des Carabao-Cup-Viertelfinales. Klopp forderte die Fans auf, ihre Unterstützung zu bekunden oder "ihr Ticket jemand anderem zu geben". Ex-Liverpool-Star José Enrique, der den Deutschen im Allgemeinen während seiner gesamten Amtszeit unterstützt hat, hat Klopp für seine Äußerungen nun kritisiert.

"Ich weiß nicht, warum er das getan hat", sagte Enrique in einem Interview mit Grosvenor Sport. "Ich unterstütze Jürgen Klopp in mehr oder weniger allem, was er tut, aber ich bin mir nicht sicher, warum er sich über die Atmosphäre beschwert. Die Realität ist, dass diese Pokalspiele unter der Woche zwar wichtig sind, aber nicht so wichtig wie die Ligaspiele, so dass die Fans wissen, dass die großen Spieler nicht spielen werden. Es ist normal, dass die Stimmung in solchen Spielen nachlässt, das ist nun mal so."

"Die Stimmung beim Spiel gegen Manchester United war auch nicht besonders gut - wenn in einem Spiel keine Tore fallen, sind die Fans frustriert. Aber gegen Arsenal wissen die Fans, dass sie die Hauptkonkurrenten im Kampf um die Meisterschaft sind, und sie wissen, wie wichtig ein Sieg für Liverpool wäre. Klopp hat das wahrscheinlich gemacht, weil er weiß, dass die Fans ihm eine gute Antwort geben werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Fans am Samstag gegen Arsenal auftauchen werden - es wird ein tolles Spiel werden."

Trotz der mauen Atmosphäre gewann Liverpool durch Tore von Dominik Szoboszlai, Curtis Jones (Doppelpack), Cody Gakpo und Mohamed Salah mit 5:1 gegen die Mannschaft von David Moyes. Bis auf den einzigen Treffer der Hammers, der durch einen Torschuss zustande kam, blieben sie weitgehend ungefährdet. Klopp hofft auf ein lautstarkes Publikum in Anfield, da der Verein in dieser Saison um den Titel in der Premier League kämpfen will.

Am Samstag den 23. Dezember empfangen die Reds den FC Arsenal an der Anfield Road, wo es zum Spitzenspiel zwischen den beiden Teams kommt. Arsenal steht derzeit an der Tabellenspitze, Liverpool auf dem zweiten Platz.