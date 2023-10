Kein Harry Kane, aber ein überragender 49-Millionen-Euro Mann: Tottenham Hotspur kann wirklich Meister in der Premier League werden

Die Fans von Tottenham Hotspur dürfen nach einem nahezu makellosen Start in die Saison 2023/24 zu Recht von Tafelsilber träumen.

Die allgemeine Meinung ist, dass Tottenham nicht in der Lage sein wird, den Kurs beizubehalten. Aber das liegt eher an ihrer jüngeren Vergangenheit als an der aktuellen Situation. Der aktuelle Tabellenplatz kommt nicht von ungefähr - Postecoglou hat aus einem Team mit wenig Selbstvertrauen die wohl ausgeglichenste Mannschaft der Liga geformt, die es verdient, als potenzieller Titelanwärter ernst genommen zu werden.

Und nun stehen die Spurs in der zweiten Länderspielpause der Saison 2023/24 an der Spitze der Premier League. Die Mannschaft von Postecoglou liegt punktgleich und dank der höheren Anzahl der erzielten Tore vor dem Erzrivalen Arsenal. Der amtierende Meister Manchester City liegt zwei Punkte dahinter auf dem dritten Platz und hat noch keine Niederlage einstecken müssen.

Eine vielversprechende Saisonvorbereitung zeigte, dass Postecoglou bereit war, einen neuen, offensiven Spielstil einzuführen, um das Beste aus den gefährlichen Offensivspielern der Spurs herauszuholen. Er war auch in der Lage, eine Reihe von Neuzugängen zu verpflichten, die zu seiner Philosophie passten. Als der Wechsel von Kane zu den Bayern offiziell gemacht wurde, schwappte sogar eine neue Welle des Optimismus über Nordlondon - 95 Millionen Euro Anlöse plus hohe Boni für einen 30-Jährigen mit noch einem Jahr Vertrag sind kein schlechter Deal.

Postecoglou war nicht der große Name, den die Fans der Spurs erhofft hatten und seine mangelnde Erfahrung auf höchstem Niveau ließ die Alarmglocken schrillen. Doch inzwischen hat sich der Australier als genau der richtige Mann erwiesen, um den Verein in eine neue Ära zu führen.

Berichten zufolge lehnten mehrere hochkarätige Trainer die Nachfolge Contes ab - darunter Julian Nagelsmann und Luis Enrique. Tottenham wandte sich stattdessen an Ange Postecoglou von Celtic Glasgow. In Schottland hatte dieser großen Erfolg, doch dass die Wahl auf ihn fiel, trug wenig zur Verbesserung der Stimmung im Tottenham Hotspur Stadium bei.

Vor sechs Monaten sah die Zukunft Tottenham Hotspurs noch düster aus. Ein enttäuschender achter Platz in der Premier League spiegelte eine chaotische Saison wider, in der sowohl Trainer Antonio Conte als auch sein Interims-Ersatz Cristian Stellini entlassen worden waren. Zahlreiche namhafte Spieler hatten die Erwartungen enttäuscht.

Beim spannenden 2:2-Unentschieden gegen Arsenal im ersten Nordlondon-Derby der Saison war der "Ange-Ball" in vollem Gange. Tottenham hätte das Emirates Stadium eigentlich mit allen drei Punkten verlassen müssen. In der Schlussphase des Spiels waren es die Spurs, die auf den Sieg drängten, nicht Arsenal. Es gab eine Szene, in der die Gäste die Gunners mit einem Neun-Pass-Spielzug, ausgehend von Torhüter Gugliemo Vicario, überrumpelten - ehe die Flanke von Pedro Porro noch zum Eckball abgefälscht wurde und ein sicheres Tor nicht fiel.

Man kann sagen, dass Tottenham in der letzten Saison in einem solchen Spiel Punkte liegen gelassen hätte. Unter dem neuen Trainer ist das aber anders. Und dieser spürt, dass alle an einem Strang ziehen: "Ich spreche den Spielern ein großes Lob dafür aus, wie sie versuchen, unsere Spielidee umzusetzen", sagte Postecoglou gegenüber TNT Sports . "Das sieht man nicht nur daran, dass wir Spiele gewinnen, sondern auch daran, dass wir abgesehen davon guten Fußball und eine Hartnäckigkeit gezeigt haben. Die Spieler wollen das Schicksal dieses Klubs verändern, und das versuchen sie auch auf dem Spielfeld."

Die Spurs kletterten mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg bei Aufsteiger Luton Town am vergangenen Wochenende auf den Platz an der Sonne. Der frühere Wolfsburger Micky van de Ven erzielte in der zweiten Halbzeit den Siegtreffer, nachdem Yves Bissouma kurz vor der Pause wegen einer zweiten gelben Karte des Feldes verwiesen worden war.

Maddisons Leistungen spornen die Mitspieler um ihn herum an, ihr Niveau zu steigern, der kollektive Geist in der Mannschaft scheint auf einem Allzeithoch zu sein. Der ehemalige Leicester-Spieler hat seine Chance, bei einem größeren Verein zu glänzen, mit beiden Händen ergriffen und scheint jede Minute zu genießen: "Wenn man als Kind anfängt, Fußball zu spielen, spielt man für nichts", sagte Maddison, nachdem er im Juni bei den Spurs vorgestellt wurde. "Es gibt keine Politik, nichts dergleichen. Man spielt, weil man es liebt, Fußball zu spielen und die Dinge zu tun, die man liebt, und man wird der Spieler, der man ist, weil man das tut, was man tut und worin man gut ist." Der Mittelfeldspieler fuhr fort: "Und das wird sich für mich nie ändern. Das ist nicht verhandelbar. So spiele ich. Ich werde mich nie ändern und deshalb ist mein Weg so verlaufen und ich bin glücklich, dass ich bei Tottenham gelandet bin."

Nur die allerbesten Spieler können aus dem Nichts etwas zaubern. Maddisons Einfallsreichtum hat Tottenhams Angriff eine neue Dimension verliehen. Er hat in dieser Saison mehr Chancen kreiert als jeder andere Spieler in der Premier League und scheint auch eine Führungsrolle übernommen zu haben.

Maddison ist der herausragende Spieler der Spurs in der Postecoglou-Ära und hat sich nach seinem Wechsel für 49 Millionen Euro Ablöse von Leicester City perfekt in die Rolle des Spielmachers eingefügt. Der englische Nationalspieler hat in seinen ersten acht Premier-League-Einsätzen zwei Tore geschossen und fünf Assists geliefert. Zuletzt war er gegen Luton für den Sieg mitverantwortlich.

Tottenham Hotspur: Micky van de Ven, der Koloss

Die Spurs gaben im Sommer weitere 52 Millionen Euro für den niederländischen Innenverteidiger Micky van de Ven aus. Der frühere Wolfsburger hat sich sofort im englischen Fußball etabliert. Er zeigt mit seinen 22 Jahren eine bemerkenswerte Reife und bildet mit Cristian Romero ein starkes Duo in der Defensivzentrale.

Romero, der kürzlich von seinem argentinischen Teamkollegen Lionel Messi als "bester Verteidiger der Welt" betitelt wurde, war in der vergangenen Saison immer wieder von Eric Dier, Davinson Sánchez und Clement Lenglet im Stich gelassen worden. So bekamen die Spurs schlicht zu viele Gegentore.

Van de Ven verkörpert dagegen die perfekte Ergänzung zu Romero, wie der ehemalige Mittelfeldspieler der Spurs und des FC Liverpool, Danny Murphy, nach dem Spiel in Luton in der BBC-Sendung Match of the Day erklärte: "Tottenham sucht schon seit langem nach einem Innenverteidiger, der ihnen mit dem Ball Ruhe und ohne Ball Stabilität verleiht. Das hatten sie bisher einfach nicht. Jetzt haben sie es. Van de Ven und Romero passen sehr gut zusammen. Man braucht Innenverteidiger, die mutig am Ball sind. Bei Tottenham fängt im Moment alles mit diesen beiden an."

Dank Van de Ven, der für einen so großen Mann erstaunlich schnell ist, ist es für gegnerische Mannschaften jetzt viel schwieriger, hinter die Abwehrreihe der Spurs zu kommen. Nur wenige Spieler sind in der Lage, den niederländischen U21-Nationalspieler in einem Laufduell zu schlagen und seine imposante Statur hilft ihm auch, die meisten seiner körperlichen Zweikämpfe zu gewinnen.

Van de Ven ist wie ein Rolls Royce, wenn er den Ball aus der Abwehr heraus trägt - was er mit seinem hervorragenden Passspiel und seiner Entscheidungsfreudigkeit untermauert. Er ist auch in der Lage, hin und wieder ein Tor zu schießen, wie sein improvisierter Abschluss gegen Luton zeigte.

Das Beängstigende ist, dass Van de Ven gerade erst beginnt, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Es wird spannend sein zu sehen, wie er sich unter Postecoglou im Laufe der Saison entwickelt.