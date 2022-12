Jude Bellingham, Rafael Leão und Co.: Sechs Spieler, die im Januar zu Manchester City wechseln könnten

Manchester City blieb in Sachen Wintertransfers bislang meist ruhig, könnte aber noch einen Anlauf wagen. Auf dem Zettel wären einige Top-Stars.

Und da City keinen perfekten Saisonstart hingelegt hat - derzeit liegt man hinter Arsenal in der Premier League -, könnten die Skyblues in diesem Transferwinter aktiv werden.

In den letzten Jahren hat Manchester City im Januar-Transferfenster nur selten hochkarätige Spieler verpflichtet. Doch wie die Verpflichtung von Aymeric Laporte aus dem Jahr 2018 zeigt, ist Pep Guardiola nicht gänzlich gegen Winterneuzugänge, wenn der richtige Spieler kommt und der Bedarf da ist.

Warum also bis zum Ende der Saison warten? Jeder weiß, dass Bellingham in absehbarer Zeit der beste Mittelfeldspieler der Welt sein könnte, also sollte City schnell handeln und seine Transferkonkurrenten in diesem Winter überrumpeln.

Borussia Dortmund will ihn nicht vor dem Sommer verkaufen und Berichten zufolge bevorzugt Bellingham selbst einen Wechsel nach Liverpool.

Das Rennen um Jude Bellingham ist in vollem Gange. Schon vor der WM war der Youngster heiß begehrt, aber Bellinghams reife und engagierte Auftritte in Katar haben dazu geführt, dass er jetzt mit Abstand der begehrteste Fußballer der Welt ist.

Der robuste Flügelstürmer verfügt über eine beachtliche Mischung aus physischen und technischen Eigenschaften und wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel zu Chelsea in Verbindung gebracht. Aber auch für ManCity wäre er eine starke Verpflichtung.

Im Zuge der Verpflichtung von Erling Haaland wurden die beiden langjährigen Leistungsträger Raheem Sterling und Gabriel Jesus abgegeben. Auch in diesem Januar könnte es weitere Veränderungen geben, denn Riyad Mahrez hat einen schwierigen Start in die Saison hinter sich.

© getty

Josko Gvardiol (RB Leipzig)

Kroatiens maskierter Verteidiger Josko Gvardiol war einer der überragenden Stars der WM 2022.

Mit seiner Beweglichkeit und seinem Durchsetzungsvermögen war der erst 20-Jährige einer der Hauptgründe dafür, dass sein Land zum zweiten Mal in Folge das Halbfinale der WM erreichte. Obwohl er im Halbfinale in Katar gegen Lionel Messi keine Chance hatte, werden einige der größten europäischen Klubs in diesem Winter Schlange stehen, um Gvardiol zu verpflichten.

Dazu gehört auch City, das nur eine oder zwei Verletzungen davon entfernt ist, Mittelfeldspieler Rodri in der Innenverteidigung einsetzen zu müssen.

RB Leipzig ist ein harter Verhandlungspartner und der Poker um seine Unterschrift in Verbindung mit seiner hervorragenden Leistung bei der Weltmeisterschaft könnte den Preis in die Höhe treiben. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass Gvardiol in einigen Jahren zu den besten Verteidigern der Welt gehören wird und City sollte versuchen, ihn unter Vertrag zu nehmen.