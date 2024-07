"Hat die Möglichkeiten, sich zum Weltstar zu entwickeln": Manchester City darf sich auf ein Ausnahmetalent freuen

© imago images

Das erste, was an Sullivan auffällt, ist natürlich seine Reife. Körperlich wirkt er deutlich weiter als es sein Alter vermuten lässt und auch in Interviews gibt er sich schon ziemlich abgezockt. So meinte er zum Beispiel trocken auf die Frage, wie er sein Debüt in Philadelphias erster Mannschaft nun feiern werde: "Wahrscheinlich mit noch mehr Interviews."

Unions Reservetrainer Marlon LeBlanc meint über seinen Schützling: "Er steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Um ihn wird ein großer Hype veranstaltet. Das steigt ihm aber nicht zu Kopf und ich finde, das ist das Tolle an ihm." Sullivan sei "cool und mutig".

Sullivan ist im offensiven Mittelfeld zuhause. Er verfügt über eine große Spielintelligenz und ein glänzendes Passspiel. Dazu ist der Linksfuß stark im Abschluss.

Im Finale der CONCACAF U15-Meisterschaft lieferte er beim 4:2-Sieg gegen Mexiko zwei Assists, nachdem ihm auf dem Weg in das Endspiel drei eigene Treffer gelungen waren.

Sullivan ist furchtlos und hat kein Problem damit, auch gegen ältere Kontrahenten forsch aufzutreten. Beim Generation adidas Cup netzte er gegen Arsenal schon in der ersten Spielminute und jubelte anschließend, indem er tat, als trinke er einen Tee.