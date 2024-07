Mit nur 14 Jahren! Wunderkind Cavan Sullivan von Philadelphia Union stellt neuen Rekord in der MLS auf

Sullivan avancierte am Mittwochabend beim 5:1-Sieg gegen New England mit 14 Jahren und 293 Tagen zum jüngsten Spieler, der in einem Spiel der MLS zum Einsatz kam. Sullivan, der in der 85. Minute eingewechselt wurde, übertraf damit den Rekord von Freddy Adu um 13 Tage. Adu hatte die Bestmarke mit 14 Jahren und 306 Tagen aufgestellt, als er 2004 sein Debüt für D.C. United gab.

Nach Angaben des Elias Sports Bureau ist Sullivan zugleich der jüngste Spieler, der in den großen nordamerikanischen Profiligen (MLB, MLS, NBA, NFL, NHL, NWSL) sein Debüt gab. Zuvor hatte auch Adu diesen Rekord gehalten.