Drei Ex-Bayern-Stars und ein BVB-Flop: Diese Spieler suchen nach einem neuen Verein

© getty

Arturo Vidal (zuletzt bei Athletico Paranaense unter Vertrag)

Erst vor wenigen Tagen lief der Vertrag des Chilenen beim brasilianischen Klub Athletico Paranaense aus. Wohin die Reise von Vidal nun führen wird, steht noch nicht fest. Klar ist aber: An ein Karriereende denkt der 36-Jährige noch nicht.

"Ich bin schon 1000 Mal aufgestanden und heute wird es keine Ausnahme geben", verkündete er in einer Botschaft an seine Instagram-Follower. "Ich werde eher früher als später dort sein, wo es mir am besten gefällt, nämlich auf dem Fußballplatz."