Die wichtigsten Winter-Deals 2023/2024 im Check: Warum der Transfer von Eric Dier zum FC Bayern München bizarr ist

© getty

9. Januar: Timo Werner (RB Leipzig zu Tottenham Hotspur, Leihe)

Für RB Leipzig: Eine erfreuliche Entwicklung. In der Red-Bull-Arena ist Werner mittlerweile überflüssig, Trainer Marco Rose kann auf eine Fülle von Stürmern zurückgreifen. Der Stürmer stand in dieser Saison nur zweimal in der Bundesliga in der Startelf und erzielte in 14 Einsätzen nur zwei Tore. Die Leipziger waren daher mehr als froh, ihn gehen zu lassen. Nun hoffen die Sachsen, dass er in Nordlondon genug leistet, um die Spurs, die das Gehalt des Stürmers zahlen, von einem Kauf zu überzeugen. Note: 2+

Für Tottenham Hotspur: Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Dass Werner kein guter Torjäger ist, hat er in den vergangenen drei Jahren zweifelsfrei bewiesen. Doch in einer Mannschaft die gut kontert kann der 27-Jährige seine Schnelligkeit ausnutzen. In diesem Sinne könnte 'Turbo Tim' (wie er ausschließlich in England genannt wird) helfen, die vorübergehende Lücke zu füllen, die Son Heung-min hinterlässt, der einen Monat lang mit Südkorea beim Afrika-Cup in Katar verweilen könnte. Der heimliche Verdacht ist natürlich, dass die Spurs einfach einen weiteren Richarlison gekauft haben: einen wahnsinnig frustrierenden Stürmer, der viel mehr Chancen vergibt als er nutzt. Doch Ange Postecoglou hat es geschafft, dem Brasilianer ein paar Tore zu entlocken; vielleicht gelingt ihm das ja auch mit Werner. Note: 2-

Für Timo Werner: Die Chance, ein paar Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Werner hat mit Chelsea die Champions League gewonnen, aber seine Zeit an der Stamford Bridge kann man nur als sehr enttäuschend bezeichnen. In der Bundesliga-Saison 2019/20 erzielte er 28 Tore, in zwei Jahren in der Premier League waren es nur zehn. Dies ist also eine Chance, sich endlich in England zu beweisen - und zwar in einem Team, das viel offensiver ausgerichtet ist als Chelsea damals. Noch wichtiger ist jedoch, dass Werner zu seiner Bestform zurückfindet, um sich Hoffnungen auf eine Berufung in den deutschen Kader für die EURO 2024 zu machen. An Motivation wird es ihm also nicht mangeln. Da die Spurs nicht gerade mit vielen effektiven Stürmern gesegnet sind, dürfte er auch viel Spielzeit bekommen. Man kann davon ausgehen, dass Postecoglou einen Plan hat, wie er Werners Tempo im Angriff nutzen kann. Der 27-Jährige hätte sich unter den gegebenen Umständen keinen besseren Wechsel wünschen können. Bei Tottenham ist er sicherlich besser aufgehoben als bei Manchester United. Note: 1+