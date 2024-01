Ruf jetzt Saudi-Arabien nach dem Aus bei der Roma? Das sind die Optionen von José Mourinho

© getty

Manchester United

Erik ten Hag lächelte, als er Sir Jim Ratcliffe erstmals traf. Der Trainer sagte, er habe lange und produktive Gespräche mit dem neuen Investor von Manchester United geführt, der den Fußballbetrieb im Old Trafford umkrempeln wird. Dennoch ist klar, dass der Job des Niederländers auf dem Spiel steht. Da United in der Premier League auf Platz sieben liegt und bereits aus Europa ausgeschieden ist. Wenn sich die Lage nicht bis spätestens zum Saisonende bessert, muss ten Hag gehen.

Daher werden in der Presse bereits mehrere Manager als mögliche Nachfolger gehandelt. Mourinho gehörte bisher nicht dazu. Eine Rückkehr zu United scheint angesichts des schlechten Abschneidens beim letzten Mal immer noch sehr unwahrscheinlich.

Aber Mourinhos Amtszeit wurde durch die anschließenden Probleme von United in ein anderes Licht gerückt, denn es wurde überdeutlich, dass es in Old Trafford tief verwurzelte Probleme gibt, die bis zum Rücktritt von Sir Alex Ferguson zurückreichen und sich in den letzten Jahren noch verschlimmert haben.

Der Portugiese hat auch immer behauptet, dass sein zweiter Platz mit United in der Saison 2017/18 unter diesen Umständen eine seiner größten Leistungen als Trainer war. Er könnte durchaus versucht sein, diese Leistung zu verbessern, indem er in der neuen Ära in Old Trafford eine zentrale Rolle spielt.

Ob Ratcliffe allerdings wirklich bereit wäre, einem solch brisanten Charakter sein Vertrauen zu schenken, steht auf einem anderen Blatt.