Auch wegen seines beschämenden Verhaltens! Wie José Mourinho bei der AS Rom scheiterte

AS Rom unter José Mourinho: "Tiefer können wir nicht mehr sinken"

Mourinho sollte natürlich nicht allein für die Krise der Roma verantwortlich gemacht werden. Tiago Pinto verlässt den Klub nächsten Monat und nur wenige Fans werden es bedauern, dass der Sportdirektor geht, da es in seinen drei Jahren bei der Roma mehr Flops als Treffer auf dem Transfermarkt gegeben hat. Selbst seine größten Coups - die Verpflichtungen von Dybala und Romelu Lukaku - werden nun neu betrachtet, da der argentinische Angreifer wie erwähnt sehr verletzungsanfällig ist, und der belgische Stürmer in wichtigen Spielen meist unsichtbar bleibt.

Auch Mourinhos Bitte um mehr Unterstützung durch den Verein, insbesondere im Umgang mit der Presse, blieb bei seinem Arbeitgeber ungehört. Er fühlte sich lange Zeit überfordert, als ob er drei oder vier Jobs auf einmal machen würde.

In der breiten Öffentlichkeit ist das Mitgefühl für Mourinho derzeit allerdings eher gering. Erstens war der Fußball der Mannschaft in der Regel schrecklich, die Ergebnisse miserabel und das Verhalten des Trainers und seiner Mitarbeiter an der Seitenlinie durchweg beschämend. Viele haben sich zu Recht gefragt, warum Mourinho so viel Zeit und Energie darauf verwendet hat, gegen Offizielle und gegnerische Teams zu kämpfen. Er hätte das alles besser nutzen können, um das Beste aus seiner Mannschaft herauszuholen, die ideenlos und ohne Selbstvertrauen spielte. "Tiefer können wir nicht mehr sinken", sagte Belotti am Sonntagabend DAZN.

Vor etwas mehr als einem Monat entrollten die Fans im Stadio Olimpico ein Banner, auf dem sie Mourinho als "Romanista fürs Leben" bezeichneten. Mourinho wird beim Hauptstadtklub also immer willkommen sein. Doch selbst einige von Mourinhos treuesten Fans begannen nun, ihr Vertrauen in "The Special One" in Frage zu stellen. Und das führte zwangsläufig zu seinem inzwischen notwendigen Abgang.