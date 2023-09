Vertragslose Spieler 2023: Die besten freien Spieler nach Schließung des Transferfensters

Das Transferfenster ist geschlossen - doch einige Spieler sind ohne Vertrag und weiterhin auf Vereinssuche. Das sind die besten Free Agents.

Ramos ist einer der meistdekorierten Innenverteidiger in der Geschichte des Fußballs. Er war Kapitän von Real Madrid bei deren historischem Dreifach-Erfolg in Europa, hat zweimal die Europameisterschaft gewonnen und war ein wichtiger Bestandteil der spanischen Mannschaft, die 2010 die Weltmeisterschaft gewann. Der 37-Jährige wurde neunmal in die UEFA-Mannschaft des Jahres gewählt.

© getty

Roberto Pereyra

Roberto Pereyra steht nach drei Jahren bei Udinese in diesem Sommer ohne Verein da. Der 32-jährige Argentinier gewann während seiner Zeit bei Juventus zweimal den Titel in der Serie A und wurde auch zweimal zum Sieger der Coppa Italia gekürt.

Er verbrachte vier Jahre in Watford, bevor er zu Udinese zurückkehrte und bei beiden Vereinen eine wichtige Rolle spielte. In seiner zweiten Zeit bei Udinese erzielte er in 96 Einsätzen in allen Wettbewerben 15 Tore und lief insgesamt 19-mal für die argentinische Nationalmannschaft auf.