Sauidi-Arabien? Von wegen! Sergio Ramos wechselt wohl zu Jugendverein FC Sevilla statt zu Al-Ittihad

Der frühere spanische Nationalspieler Sergio Ramos soll kurz vor der Vertragsunterschrift beim FC Sevilla stehen.

Die Legende von Real Madrid, die in den vergangenen zwei Saisons bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stand und zuletzt vertraglos war, stammt aus der Provinz Sevilla und begann einst seine Profikarriere dort. Laut Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano habe Ramos nun eine mündliche Einigung über einen Vertrag mit kurzer Laufzeit mit Sevilla erzielt.

Ramos, 37, spielte zuletzt vor 18 Jahren für den FC Sevilla. Zuletzt waren Gerüchte laut geworden, die ihn mit einem Wechsel in die Saudi Pro-League zu Al-Ittihad in Verbindung gebracht hatten. Dort hätte er seinen früheren Teamkollegen bei Real Madrid, Karim Benzema, wiedertreffen können. Auch über einen Wechsel in die Türkei war spekuliert worden.