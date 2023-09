Transfers und Gerüchte am 8. September: PSG wollte wohl auch Antoine Griezmann, Liverpool scheiterte mit hohem Guimarães-Angebot

Das Sommer-Transferfenster ist in den großen Ligen Europas geschlossen, doch nach dem Sommer ist schließlich vor dem Winter. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 8. September.

© imago images Keylor Navas Laut Le Parisien lehnte der 36-Jährige einen Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal ab. Die Familie des Torhüters von PSG fühle sich in der französischen Hauptstadt sehr wohl. Al-Hilal verpflichtete schließlich Yassine Bounou vom FC Sevilla. Informationen von Foot Mercato zufolge waren an Navas auch Inter Mailand, Fenerbahce und Vereine aus der Premier League interessiert.

© imago images Antoine Griezmann Der 32-Jährige soll aufgrund seiner Ausstiegsklausel von unter 25 Millionen Euro in diesem Sommer heiß begehrt gewesen sein. Vor allem in Saudi-Arabien, wo man ihm offenbar ein Jahresgehalt von 50 Millionen Euro bot. Laut L'Equipe hatte sich auch Paris Saint-Germain um einen Wechsel bemüht. Allerdings waren angeblich die Gehaltsforderungen des französischen Nationalspielers von Atlético Madrid zu hoch.

© imago images Bruno Guimaraes Wie die spanische AS berichtet, hat der FC Liverpool wenige Tage vor dem Ende des Sommertransferfensters ein Angebot in Höhe von umgerechnet rund 116,5 Millionen Euro für Newcastles Mittelfeldspieler abgegeben, was von den Magpies jedoch "entschieden" abgelehnt worden sei.

© imago images Oliver Glasner Der Österreicher steht offenbar auf der Liste von Olympique Lyon, um nach drei Niederlagen und einem Unentschieden zum Saisonbeginn Laurent Blanc zu ersetzen. Das will die L'Equipe erfahren haben. Demnach sollen die Gespräche zwischen Glasner und dem Verein aus der Ligue 1 bereits begonnen haben und wohl intensiviert werden. Neben dem Ex-Coach von Eintracht Frankfurt werden auch Paulo Fonseca (OSC Lille) und Julen Lopetegui (vereinslos) gehandelt. Zuvor soll Ex-Chelsea-Trainer Graham Potter abgesagt haben.

© getty Nicolas Pépé Der 28-Jährige wechselt zu Trabzonspor in die Türkei, wo er einen Einjahresvertrag unterschreiben soll. Pépé kam 2019 für 80 Millionen Euro vom OSC Lille zum FC Arsenal. Im Vorjahr kickte der Offensivspieler leihweise bei OGC Nizza.

© imago images Raúl Laut der spanischen Marca wird Real Madrid seine Legende Raúl, aktuell Trainer der zweiten Mannschaft, gehen lassen. Der FC Villarreal ist stark am ehemaligen Stürmer interessiert. Nach drei Niederlagen in vier Spielen hatte der Klub zuletzt Trainer Quique Setien entlassen.

© getty Jadon Sancho Der kurzfristige Wechsel des Ex-Dortmunders nach Saudi-Arabien hat sich zerschlagen. Dort schloss am Donnerstag um Mitternacht das Transferfenster. Laut Daily Mail und The Athletic wollte der interessierte Klub Al-Ettifaq den bei Manchester United in Ungnade gefallenen Engländer nicht mit einer Kaufverpflichtung über 58 Millionen Euro ausleihen.

© imago images Antonio Nusa Der FC Chelsea soll am Deadline Day ein Angebot über 30 Millionen Euro für Antonio Nusa vom FC Brügge abgegeben haben. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano. Der belgische Klub lehnte die Offerte für den 18-Jährigen ab, doch die Blues sollen überlegen, ob man den Wechsel nicht bei der nächsten Gelegenheit vollzieht. Nusa bestätigte gegenüber TV2 das Interesse: "Ich wusste eigentlich schon, dass kein Transfer passieren würde, doch dann lag auf einmal das Geld auf dem Tisch. Dann denkt man doch schon etwas anders über die Sache nach. Wir mussten uns dann noch einmal unterhalten, aber wir waren derselben Meinung, also gab es da kein Problem. Ich wusste, was ich will, alles ist so gelaufen, wie es sollte."

© getty Marcelo Flores Der 19-Jährige wird den FC Arsenal laut Fabrizio Romano wohl bald verlassen. Demnach wechselt der Offensivspieler zum mexikanischen Klub Tigres UANL und soll dort einen Vierjahresvertrag erhalten. Der dreifache mexikanische Nationalspieler spielt seit 2019 für die Gunners, kam bei den Profis aber noch nicht zum Einsatz und spielte zuletzt per Leihe beim spanischen Zweitligisten Real Oviedo.

© imago images João Palhinha Der neue Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München sind sich bei João Palhinha offenbar einig: Laut Sport1 streben beide eine Verpflichtung im Winter an. Zum Ende der Sommer-Transferperiode scheiterte der Wechsel des 28-jährigen Mittelfeldspielers vom FC Fulham knapp. The Athletic berichtet unterdessen, dass auch Manchester United in den Poker einsteigen will. Am Deadline Day konnte der Premier-League-Klub aufgrund des Financial Fairplay nicht handeln. Weiterhin bei United unter Vertrag steht unterdessen Scott McTominay - der seinerseits bereits beim FC Bayern und bei Palhinhas aktuellem Klub Fulham gehandelt wurde.

© getty Nestory Irankunda Der FC Bayern bemüht sich wohl weiterhin um eine Verpflichtung des 17-jährigen Australiers, bereits im Frühling gab es diesbezüglich Gerüchte. Laut Sport1 soll der Rechtsaußen von Adelaide United nach seinem 18. Geburtstag Anfang 2024 nach München wechseln.