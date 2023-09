Transfers und Gerüchte am 7. September: Ausweg für Sancho - Ex-Bayern-Flirt will verlängern

Das Sommer-Transferfenster ist in den großen Ligen Europas geschlossen, doch nicht überall. Immer noch zeichnen sich potenzielle Wechsel ab oder gehen über die Bühne - und nach dem Sommer ist schließlich vor dem Winter. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 7. September.

Thorgan Hazard

Flügelspieler Thorgan Hazard verlässt Borussia Dortmund endgültig und wechselt in seine belgische Heimat zum RSC Anderlecht. Das teilte der Vizemeister am späten Mittwochabend mit. Hazard (30) war 2019 von Borussia Mönchengladbach zum BVB gewechselt, in der Rückrunde der vergangenen Saison war er an PSV Eindhoven ausgeliehen.

"Wir haben mit Thorgan in den vergangenen Wochen sehr offene und ehrliche Gespräche geführt. Kurzfristig hat sich ihm jetzt noch die Gelegenheit zu einem Wechsel geboten. Für uns war es klar, dass wir ihm dann auch keine Steine in den Weg legen werden", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

