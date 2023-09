Chaos-Bayern und der "Messi-Effekt": Die Gewinner und Verlierer des geschichtsträchtigen Transfersommers 2023

Das Transferfenster ist seit Freitagabend geschlossen - zumindest in Europa. Doch wer geht als Sieger hervor und wer muss sich fragen muss, wie es so schief gehen konnte?

Was war das für ein Sommer! Ein solches Transferfenster haben wir wohl noch nie gesehen. Schon im vergangenen Jahr haben wir Ausgaben in historischem Ausmaß gesehen, aber dieses Mal war es nicht nur Chelsea, das sich auf eine atemberaubende Einkaufstour begab. Auch die saudische Profiliga schockierte die gesamte Fußballwelt mit ihrer Bereitschaft, für hochkarätige Spieler viel Geld zu bezahlen.

Saudi-Arabien hat den Golfsport bereits übernommen. Wenn man bedenkt, dass es sich mit Newcastle bereits in die Premier League eingekauft und in diesem Sommer den gesamten Transfermarkt auf den Kopf gestellt hat, sollte man nicht überrascht sein, wenn der Fußball als nächstes an der Reihe ist.

In der Tat haben lediglich die Vereine der Premier League in diesem Sommer mehr Geld ausgegeben. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sagt, er sei nicht besorgt, während Toni Kroos Veigas Entscheidung, sich Al-Ahli anstelle von Napoli anzuschließen, als "peinlich" bezeichnete - aber es besteht die sehr wahrscheinliche Möglichkeit, dass noch mehr aufregende junge Talente in die Fußstapfen des Spaniers treten werden.

Allein aus diesem Grund erscheint dies viel bedeutender - und vor allem nachhaltiger - als der Boom der chinesischen Super League in den Jahren 2016 und 2017. Dieses unglaublich ehrgeizige Projekt genießt die volle Unterstützung der Regierung und kann auf eine unerschöpfliche Quelle von Ölgeldern zurückgreifen, was bedeutet, dass die saudi-arabische Liga, wie Pep Guardiola betont hat, eine sehr glaubwürdige Bedrohung für die Dominanz des europäischen Fußballs auf dem Transfermarkt darstellt.

Wirklich interessant ist jedoch, dass der Öffentliche Investitionsfonds (PIF), der die Kontrolle über die vier größten Klubs des Landes übernommen hat, nicht nur alternde Superstars davon überzeugt hat, Europa für den vielleicht letzten großen Vetrag der Karriere. Auch Spieler wie Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic und, am beeindruckendsten von allen, Gabri Veiga wurden in die Wüste gelockt. Spieler, die entweder noch auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit sind oder ihre besten Jahre noch vor sich haben.

Der Versuch der Saudis, Mohamed Salah zu verpflichten, scheint zwar zu scheitern, da das Transferfenster in England bereits geschlossen ist und Liverpool keine Zeit mehr hätte, einen Ersatz zu verpflichten. Mit Karim Benzema, N'Golo Kante und Neymar sind jedoch nur drei der zahlreichen weltberühmten Superstars namentlich genannt, die Ronaldo in den Nahen Osten gefolgt sind und der saudischen Profiliga ein Medieninteresse bescheren, welches selbst nach der Unterschrift des fünffachen Ballon d'Or-Gewinners bei Al-Nassr im Januar undenkbar gewesen wäre.

Die Frage der Politik im Sport, insbesondere in Bezug auf die Menschenrechte, ist viel größer als Jordan Henderson - und es ist eine Debatte, die wirklich öffentlich geführt werden muss. Im besten Fall so bald wie möglich. Dies sind komplexe und kontroverse Themen, zu deren Lösung Henderson nicht verpflichtet sein sollte.

Das Problem für Henderson ist jedoch, dass er derjenige ist, der im Moment wie ein Heuchler dasteht. Niemand war auch nur im Geringsten überrascht, als Ronaldo oder Benzema wegen des Geldes in den Nahen Osten wechselten. Hendersons Wechsel hat jedoch viele seiner Anhänger verblüfft, vor allem diejenigen, die ihn als Verbündeten der LGBTQ+-Gemeinschaft gefeiert haben. Nur zur Auffrischung: Homosexualität ist in Saudi-Arabien illegal. Und so war es doch ein Schock, als der so überzeugter Unterstützer der Rainbow-Laces-Kampagne beschloss, sich Al-Ettifaq anzuschließen.

Jordan Henderson ist im Grunde ein guter Kerl. Das hat er mit seiner Wohltätigkeitsarbeit während der Pandemie bewiesen. Deshalb sollte man ihn auch nicht zum Aushängeschild für alle Missstände im modernen Fußball machen. Schließlich ist er kein mächtiger Regelsetzer oder einflussreicher Vereinspräsident. Er ist auch nicht der einzige Spieler, der sich dazu entschlossen hat, absurde Summen anzunehmen, um in Saudi-Arabien Fußball zu spielen. Viele von uns hätten an seiner Stelle dasselbe getan - als 33-jähriger Mittelfeldspieler, der nicht mehr regelmäßig in der ersten Mannschaft des FC Liverpool spielt.

Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob Messi sein neues Team in die Playoffs führen kann - was angesichts des letzten Platzes, auf dem Miami zum Zeitpunkt des Wechsels der Argentiniers stand, wirklich als eine der beeindruckendsten Leistungen seiner Karriere gelten würde. In gewisser Weise ist das aber nicht wichtig. Da Miami dank ihm bereits einen Ligapokal gewonnen hat, sind die Ticketpreise in die Höhe geschossen, die Zuschauerzahlen in die Höhe geschnellt und die MLS profitiert insgesamt vom "Messi-Effekt".

Innerhalb von drei Monaten hat sich die Mannschaft von der peinlichsten Mannschaft der MLS zur größten Attraktion der gesamten Liga entwickelt. Ein Team, das einst von Phil Neville heruntergezogen wurde - Englands Frauen-Nationalmannschaft kennt das Gefühl -, wurde von Messi in die Barcelona All-Stars verwandelt, denen es gelungen ist, zwei ehemalige Camp Nou-Kollegen (Sergio Busquets und Jordi Alba) und einen Ex-Blaugrana-Boss (Tata Martino) zu überzeugen, sich ihm in Miami anzuschließen.

Wir sprechen schon seit langem über den "Cristiano-Ronaldo-Effekt" - und das zu Recht. Der Bekanntheitsgrad des Portugiesen ist so hoch, dass seine bloße Anwesenheit bei einem Verein kolossale wirtschaftliche Auswirkungen haben kann, die sich in einem massiven Anstieg der Followerzahlen in den sozialen Medien, der Aktienkurse und des Werts von Sponsorenverträgen niederschlagen. Der "Lionel-Messi-Effekt" ist jedoch vielleicht noch beeindruckender, da er sowohl sportliche als auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Man sehe sich nur an, was bei Inter Miami seit der Ankunft des Argentiniers im DRV PNK-Stadion im Juni passiert ist.

Dennoch muss man sich fragen: Ist United wirklich stärker als in der letzten Saison? Die Antwort lautet nein - und das ist nach einem Sommer, in dem man knapp 200 Millionen Pfund ausgegeben hat, ein erschütternder Umstand. Es gibt einfach zu viele Zweifel, zu viele Fragezeichen bei bestimmten Neuzugängen.

© getty

Gewinner: Engländer in Europa

Jahrzehntelang weigerten sich englische Spieler, den Gedanken an einen Wechsel auf den europäischen Kontinent auch nur zu erwägen. Natürlich gab es Ausnahmen von der Regel, unerschrockene Entdecker von unterschiedlicher Qualität, von Trevor Francis und David Beckham bis Danny Dichio und Jonathan Woodgate. Doch in den letzten Jahren begannen junge englische Spieler, die Vorzüge eines Wechsels nach Europa und insbesondere nach Deutschland zu erkennen: Jadon Sancho und Jude Bellingham wurden zu Stars bei Borussia Dortmund.

Sancho ist inzwischen natürlich wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet - ironischerweise, nachdem er in seine englische Heimat zurückgekehrt ist, um sich Manchester United anzuschließen. Bellingham hingegen entschied sich trotz des großen Interesses an seinen Diensten gegen eine Rückkehr in die Heimat und setzte stattdessen sein europäisches Abenteuer fort, indem er sich dem wohl größten Verein des Weltfußballs, Real Madrid, angeschlossen hat. Und es läuft alles bestens: Nach fünf Toren in seinen ersten vier Liga-Einsätzen sieht Bellingham bereits wie eine starke Verpflichtung aus.

Und nun gibt es einen weiteren englischen Starstürmer, der in der Bundesliga für Furore sorgt: Harry Kane, der im Sommer die schwierige Entscheidung traf, sein geliebtes Tottenham in Richtung des FC Bayern München zu verlassen. Der Stürmer wollte unbedingt Trophäen gewinnen, während die Bayern dringend einen späten Ersatz für Robert Lewandowski suchte. Es überrascht nicht, dass es bereits jetzt so aussieht, als sei der Stürmer ein Geschenk des Himmels. Die Bayern sind zwar im deutschen Superpokal an RB Leipzig gescheitert, was Kane die Möglichkeit genommen hat, seine Suche nach Silberware vorzeitig zu beenden, aber der englische Kapitän hat in drei Bundesligaspielen schon drei Tore erzielt.

Alles in allem werden wir also vielleicht bald noch mehr von Bellinghams und Kanes Kollegen sehen, die ihr Glück in Europa - und speziell in der Bundesliga versuchen werden.