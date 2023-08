Transfers und Gerüchte am 8. August: Barça mit Problemen! Top-Talent könnte gehen, Wunschtransfer wird ungeduldig

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 8. August.

© imago images Platz 22 - BERNARDO SILVA, Mittelfeld, Manchester City Bernardo Silva Lange schien es so, als würde der Portugiese Manchester City in diesem Sommer verlassen. Der FC Barcelona war der auserkorene Favorit auf den Transfer. Doch nun könnte Silva doch noch beim englischen Triplesieger verlängern. Wie die Mundo Deportivo berichtet, verliert der 28-Jährige langsam die Geduld. Zwar wolle er Barça noch etwas Zeit geben, doch es scheint wieder eine Option zu sein, das auf dem Tisch liegende Angebot von den Skyblues anzunehmen. Die spanische Zeitung beruft sich dabei auf Quellen aus dem Umfeld. Demnach werde man den Katalanen nur noch wenige Tage geben. Man sei zudem überrascht vom Verhalten des FC Barcelona. Zwar habe man dem Spieler glaubhaft versichert, dass man ihn unbedingt wolle, doch auf Worte wären kaum Taten gefolgt. Ein passendes Angebot, das bestätigte Pep Guardiola zuletzt, gab es noch nicht. Ohnehin sei City dem Vernehmen nach nur bei einem großen Angebot bereit, den Mittelfeldspieler ziehen zu lassen.

© getty Ansu Fati Nach Informationen des spanischen Mediums Relevo kann sich Ansu Fati einen Abschied vom FC Barcelona vorstellen. Grund dafür sei, dass er aktuell nicht das Gefühl habe, eine hohe Priorität unter Xavi zu genießen. In der vergangenen Saison kam der 20-Jährige nur 13-mal von Beginn an zum Einsatz. Allerdings hatte der Offensivspieler in der Vergangenheit auch mit einigen Verletzungen zu kämpfen und schien kaum in Fahrt zu kommen. In den letzten Wochen gab es Gerüchte um Angebote aus Saudi-Arabien und von Paris Saint-Germain. Berater Jorge Mendes erklärte zu Beginn des Sommers, dass Fati nicht wechseln wolle. Das könnte sich nun aber geändert haben.

© Getty Images Goncalo Ramos Portugal 2022 Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain hat den portugiesischen Nationalstürmer Gonçalo Ramos verpflichtet. Die Franzosen bestätigten den Deal am Montagabend offiziell. Ramos kommt zunächst auf Leihbasis, dank einer Kaufpflicht wird der Transfer nach einer Saison fest. Die Ablösesumme soll dann bei 65 Millionen Euro liegen, 15 Millionen Euro könnten laut Medienberichten noch durch Bonuszahlungen hinzukommen. Alle Informationen zum Deal gibt es hier.

© getty Andrés Iniesta Andrés Iniesta wird nicht zu Inter Miami wechseln. In den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte, dass sich der Spanier dort seinen ehemaligen Teamkollegen Sergio Busquets, Jordi Alba und Lionel Messi anschließen werde. Stattdessen unterschreibt er einen Vertrag beim Emirates Club. Das verkündete der Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten via Twitter. Der 39-Jährige spielte seit 2018 in Japan für Vissel Kobe, doch sein Vertrag lief in diesem Sommer aus. Laut Fabrizio Romano soll sein Arbeitspapier bis 2024 gültig sein - mit der Option auf ein weiteres Jahr.

© getty Jorginho Nur sieben Monate nach seinem Wechsel vom FC Chelsea zum FC Arsenal könnte Jorginho den Verein schon wieder verlassen. Der türkische Spitzenklub Fenerbahce hat Interesse an ihm bekundet, wie die Times berichtet.

Der Mittelfeldspieler hat noch ein Jahr Vertrag, aber mit der Ankunft von Declan Rice und der bereits bestehenden Konkurrenzsituation könnte sich die Einsatzzeit des 31-Jährigen drastisch verringern. Beim Community Shield gegen Manchester City stand Jorginho wegen einer leichten Muskelverletzung nicht im Kader von Arsenal.

© getty Die erste Saison unter Startrainer Jose Mourinho war für die AS Rom wegen des ersten Europapokalsiegs seit 61 Jahren eine historische - doch der italienischen Fußball-Erstligist legte zugleich die schlechteste Bilanz seiner Geschichte vor. José Mourinho AS-Rom-Coach Jose Mourinho hat eigenen Angaben zufolge zuletzt millionenschwere Offerten der saudi-arabischen Vereinen Al-Hilal und Al-Ahli abgelehnt. "Ich habe über die Angebote AS Roms Eigentümer informiert und klargemacht, dass ich ihn nicht annehmen werde. Ich habe den Spielern und den Fans von AS Rom versprochen, dass ich bleibe", sagte Mourinho im Interview mit dem Corriere dello Sport. Mehr dazu hier.

© getty Matej Kovar Bayer Leverkusen soll wohl an Matej Kovar von Manchester United interessiert sein. Nach Informationen der Redaktion von Gianluca Di Marzio soll der Bundesligist den Torwart beobachten – ebenso wie einige andere Klubs. Der englische Rekordmeister erwäge eine Ausleihe des Tschechen. In der vergangenen Saison war der 23-Jährige an Sparta Prag verliehen und absolvierte dort 23 Partien. Sein Vertrag läuft 2025 aus.

© getty Charles De Katelaere Der Wechsel von Charles De Katelaere zu Atalanta steht offenbar bevor. Fabrizio Romano berichtet, dass der Profi der AC Milan einem Wechsel bereits zugestimmt habe. Eine Einigung zwischen den Klubs gebe es bereits seit dem Wochenende. Demnach soll der Offensivspieler für eine Leihgebühr von drei Millionen Euro wechseln. Im Anschluss gibt es für Atalanta eine Kaufoption in Höhe von 23 Millionen Euro sowie vier Millionen Euro an Bonuszahlungen. Milan selbst zahlte vor einem Jahr rund 35 Millionen Euro für De Katelaere an den FC Brügge.