Transfers und Gerüchte am 7. August: Salah und Félix nach Saudi-Arabien? - Christensen vor Hertha-Abgang

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 7. August.

Mohamed Salah

Zieht es den Superstar vom FC Liverpool nun auch nach Saudi-Arabien? Wie der arabische Kanal Al-Riyadiah berichtet, hat Al-Ittihad ein dickes Angebot für den Ägypter abgegeben. Dem Vernehmen nach könnten durch den Deal 70 Millionen Euro an die Reds fließen. Dem 31-jährigen Flügelspieler selbst soll ein Zwei-Jahres-Vertrag in Höhe von insgesamt 180 Millionen Euro vorliegen.

Dazu schrieb Salah Berater Ramy Abbas Issa am Montag bei Twitter: "Wenn wir es in Betracht gezogen hätten, Liverpool in diesem Jahr zu verlassen, hätten wir den Vertrag im vergangenen Sommer nicht verlängert. Mohamed stellt sich weiterhin voll in den Dienst des FC Liverpool."

Al-Ittihad hat in dieser Transferperiode mit den Verpflichtungen von Karim Benzema, Fabinho, N'Golo Kanté und Jota schon groß zugeschlagen.