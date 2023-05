Transfers und Gerüchte am 9. Mai: Granit Xhaka vor Abgang bei Arsenal - Neuer Chelsea-Trainer noch diese Woche?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 9. Mai.

Granit Xhaka

Granit Xhaka wird Arsenal wohl am Saisonende verlassen. Das meldet The Sun.

Dem Boulevard-Blatt zufolge könnte Xhaka nun in die Bundesliga zurückkehren und zwar zu Bayer Leverkusen. Der Vertrag des Schweizers läuft noch bis 2024 und es wird spekuliert, dass er Teil eines Deals sein könnte, um Flügelspieler Moussa Diaby zu den Gunners zu bringen.

Der zweite Teil dieses Gerüchts ist allerdings weit hergeholt, zumal Leverkusen Diaby erstens sicherlich nicht so einfach ziehen lassen will. Und darüber hinaus sollen auch noch diverse andere internationale Topklubs am Franzosen dran sein.