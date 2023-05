Transfers und Gerüchte am 8. Mai: Thomas Tuchel will wohl erneut mit Ousmane Dembélé zusammenarbeiten

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 8. Mai.

Die Gerüchte um ein Interesse von Manchester United an Napolis Verteidiger verdichten sich immer mehr. Am Sonntag schrieb der Corriere dello Sport , die Red Devils seien bereit, eine deutlich höhere Summe für den Innenverteidiger zu bieten, als angesichts dessen Ausstiegsklausel nötig wäre.

Für Neapels begehrten Stürmer müsste Manchester aber noch tiefer in die Tasche greifen. Ablösesummen von bis zu 150 Millionen Euro machten bereits die Runde. Aber: In der Sendung "Cinque Minuti" auf Rai Sport sagte SSC-Präsident Aurelio De Laurentiis: "Ich werde Victor Osimhen in diesem Sommer nicht verkaufen. Das ist ausgeschlossen!"

In Sachen Manchester United will der Daily Express zudem erfahren haben, dass die Red Devils seit über einem Jahr Gespräche mit dem Lager von Victor Osimhen führen.

Mit dem Sportdirektor von PSG, Luis Campos, soll sich Berater des aktuellen Trainers der AS Rom in fortgeschrittenen Gesprächen befinden.

© getty

Serge Gnabry

Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob Gnabry den FC Bayern trotz Vertrages bis 2026 im Sommer verlassen könnte. Medienberichten zufolge soll unter anderem Manchester City Interesse am 27-Jährigen zeigen. Nachdem der kicker bereits in der vergangenen Woche vermeldet hatte, Gnabry hätte "kein Interesse", München nach der laufenden Saison zu verlassen, meldete sich nun der Offensivspieler selbst zu Wort.

"Nein, gar nicht", sagte Gnabry bei Sport1 auf die Frage, ob er bereits über einen Wechsel nachgedacht habe: "Als Sportler ist es wichtig, sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren. Klar gibt es mal Phasen, in denen es nicht so läuft und wo medial viel geschrieben, viel gesprochen, viel gesagt wird. Aber meine Aufgabe ist es, auf dem Platz zu funktionieren. Das ist mir in den letzten zwei Wochen besser gelungen mit zwei Toren. Da will ich einfach weitermachen."

Auf die erneute Nachfrage, ob er wirklich keine Abschiedsgedanken hege, antwortete er dann aber doch nicht mehr ganz so eindeutig: "Noch nicht."