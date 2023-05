Transfers und Gerüchte am 2. Mai: FC Arsenal baggert an Wunschspieler - übernimmt Mikel Arteta jetzt selbst?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 2. Mai.

Arsenals Interesse an Rice könnte direkten Einfluss auf Eintracht Frankfurt haben. West Ham soll nämlich laut der Sun an einem Transfer von Djibril Sow interessiert sein. Der 26-Jährige könnte demnach ein Ersatz für den umworbenen Declan Rice sein. Beim 0:4 von Eintracht Frankfurt bei Borussia Dortmund soll West Hams Chefscout Rob Newman im Stadion gewesen sein. Der Schweizer steht aktuell bei mehreren Premier-League-Klubs auf dem Zettel. Ein Jahr vor Vertragsende steht eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro im Raum.

© imago images

Willi Orbán

Willi Orbán kann sich ein Karriereende bei RB Leipzig vorstellen. "Ich will keine Rekorde aufstellen, aber wenn es für beide Seiten passt, wäre das doch was Schönes, in Leipzig die Karriere zu beenden", sagte der Innenverteidiger dem kicker: "Ich habe ja nicht umsonst eine Anschluss-Option in den Vertrag schreiben lassen, um eventuell im Verein zu bleiben."