Transfers und Gerüchte am 1. Mai: FC Bayern München mit Interesse an spanischem Talent? - Ibra will wohl weitermachen

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 1. Mai.

© getty Gabri Veiga Wie die As berichtet, ist der FC Bayern an Gabri Veiga von Celta Vigo interessiert. Der Mittelfeldspieler kommt in dieser Saison bereits auf 13 Scorerpunkte in der spanischen Liga. Deshalb sollen ihn zahlreiche Topklubs bereits auf der Liste haben. Laut dem Bericht hat der FCB sogar schon Gespräche mit dem Management des 20-Jährigen geführt. Liverpool, Manchester City, Manchester United und Real Madrid sollten weitere Interessenten sein.

© getty Zlatan Ibrahimovic Laut Sky Italia sieht Zlatan Ibrahimovic seine Zukunft weiterhin bei der AC Milan. Derzeit versuche der Schwede, sich mit seinem Klub zu einigen, um ein weiteres Jahr zu bleiben. Eine Wadenverletzung setzt ihn noch bis zum Saisonende außer Gefecht, dann will der 41-Jährige nochmal angreifen. Sollten die Gespräche nicht zu einer Einigung führen, würde er sich nach einem neuen Klub umsehen, heißt es. Ein Karriereende sei noch kein Thema.

© getty James Milner Wie The Athletic berichtet, könnte der Engländer ein Wechselkandidat beim FC Liverpool sein. Der 37-Jährige werde demnach von Brighton & Hove Albion und dem FC Burnley umworben. Gleichzeitig soll Jürgen Klopp daran interessiert sein, den Mittelfeldspieler zu halten. Ein neuer Vertrag wurde Milner aber bisher nicht in Aussicht gestellt. Somit könnte seine Zeit bei den Reds im Sommer nach acht Jahren enden.

© getty Manuel Ugarte Der FC Liverpool will sich im kommenden Sommer im Mittelfeld verstärken. Laut dem portugiesischen Medium O Jogo haben die Reds Interesse an Manuel Ugarte von Sporting Lissabon. Demnach habe es bereits einen ersten Kontakt gegeben. Zahlreiche weitere Premier-League-Klubs sollen am 22-Jährigen dran sein. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch bis 2026. Eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro soll enthalten sein. Alle Informationen gibt es hier.

© getty PETER BOSZ: Der Ex-BVB-Trainer ist wohl bei Wolverhampton im Gespräch. Der Telegraph berichtete, dass der offensive Spielstil des 58-Jährigen bei den Engländern gut ankommt. Der Niederländer wurde vor kurzem bei Olympique Lyon entlassen. Peter Bosz Der niederländische Journalist Sjoerd van Ramshorst berichtet, dass Peter Bosz bald Trainer von Ajax werden könnte. Demnach stünde Johnny Heitinga vor dem Aus. Das verlorene Finale gegen die PSV Eindhoven sei ausschlaggebend gewesen. Auch in der Liga steht Ajax derzeit nur auf dem dritten Rang. Kontakt zu Bosz soll es bereits gegeben haben, unklar sei, ob er noch in der Endphase dieser Spielzeit übernehme. Vier Spieltage sind noch offen.

© getty Ricardo Pepi Stefan Reuter ist darum bemüht, die Wogen zwischen Ricardo Pepi und dem FC Augsburg wieder zu glätten. Der aktuell in die Niederlande ausgeliehene Stürmer schloss zuletzt eine Rückkehr zum FCA aus. "Solche Dinge passieren. Man darf nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen", spielte der Geschäftsführer der Fuggerstädter nun den Vorfall bei Sport1 herunter: "Wir hatten letzte Woche ein ganz gutes Gespräch mit Ricardo Pepi und seinem Berater." Inwiefern dieses aber zu einem Verbleib führt, ist offen. Laut der Sport Bild sei Augsburg bereit, ihn zu verkaufen, wenn man die 16 Millionen Euro wieder einnimmt, die man 2022 bezahlte. Eine Offerte gibt es laut Reuter noch nicht.

© getty Anton Stach Anton Stach lässt seine Zukunft beim FSV Mainz 05 offen. "Im Endeffekt kann man doch eh nie fest sagen, dass man bleibt oder nicht. Also, mal schauen", sagte der Mittelfeldspieler der Bild: "Ich fühle mich auf alle Fälle sehr wohl hier in Mainz und habe noch Vertrag. Aber ich würde schon auch demnächst in meiner Karriere gerne den nächsten Schritt machen, um international zu spielen." Wohin die Reise gehen könnte, ist noch unklar. Zuletzt wurden Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen mit dem 24-Jährigen in Verbindung gebracht.