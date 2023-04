Transfers, News und Gerüchte vom 6. April: Werder setzt Schmerzgrenze bei Füllkrug - Wettbieten um Bayern-Star?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 6. April.

In den kommenden Tagen könnten beim BVB die ersten Personalfragen für die kommende Saison geklärt werden. "Ich kann sagen, dass wir unsere Personalplanung in den nächsten Tagen Stück für Stück voranbringen werden", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl am Rande der DFB-Pokalpartie gegen RB Leipzig. "Ich habe bei einigen Themen ein gutes Gefühl."

Als erster Neuzugang wird Außenverteidiger Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach gehandelt. "Das kann ich nur dann bestätigen, wenn wir soweit sind. Mehr gibt es dazu momentan nicht zu sagen", wollte Kehl eine fixe Verpflichtung aber noch nicht bestätigen.

Neben potenziellen Zugängen werden dann auch die Zukunftsplanungen von Marco Reus und Mats Hummels en Thema. Die Verträge der beiden Routiniers laufen Ende Juni 2023 aus.