Transfers, News und Gerüchte vom 5. April: Bleibt João Cancelo doch über den Sommer hinaus beim FC Bayern?

Mit dem FC Arsenal, dem FC Villarreal, RB Leipzig und dem FC Chelsea sollen vier Topklubs Wolfsburgs Rechtsverteidiger auf dem Zettel haben. Das berichtet die Sport Bild . Baku steht in Wolfsburg noch bis 2025 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel hat er dem Vernehmen nach nicht. Der VfL könnte also eine hohe Ablösesumme für den 24-Jährigen fordern.

"Wir werden uns natürlich hinsetzen und schauen, was wir am Transfermarkt machen", bezüglich der Verpflichtung eines neuen Angreifers.

Im Sommer soll dem Bericht zufolge neben Eric Maxim Choupo-Moting ein weiter Stürmer unter Vertrag genommen zu werden, um insgesamt breiter aufgestellt zu sein. Kolo Muani wäre deshalb eine Option. Der 24-Jährige erzielte in dieser Saison 19 Tore in 37 Pflichtspielen, 14 weitere Treffer bereitete er außerdem vor. Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2027.

Simon Terodde

Der Zweitliga-Rekordtorjäger wird seinen auslaufenden Vertrag beim FC Schalke 04 nicht verlängern. "In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigen. Daher möchte ich jetzt schon erklären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird", gab der 35-Jährige am Mittwoch bekannt.

"Meine Zeit hier war wahnsinnig emotional, geprägt von unheimlich vielen intensiven Momenten, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden", sagte der Stürmer weiter: "Jetzt möchte ich mit meinen Team-Kollegen mein letztes Kapitel auf Schalke schreiben - und mich letztlich mit dem geglückten Klassenerhalt verabschieden."