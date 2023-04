Mehrere Stars vor dem Abschied! Liverpool und Real drohen hochkarätige Abgänge

Die Saison 2022/23 neigt sich dem Ende zu, das Sommer-Transferfenster rückt immer näher - und die Verträge von einigen internationalen Stars laufen aus. SPOX zeigt, welche hochdekorierten Spieler bald ablösefrei sind und wie ihre Zukunft aussehen könnte.

Achtung: Bundesliga-Spieler werden in dieser Auflistung nicht beachtet. Mehr dazu findet Ihr hier. Da das Arbeitspapier von zahlreichen Profis im Sommer ausläuft, hat SPOX sich auf eine bestimmte Auswahl beschränkt. Es besteht also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Auslaufende Verträge 2023: Diese Spieler bleiben wohl

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

© getty Toni Kroos (Real Madrid) Alles deutet darauf hin, dass der 33-Jährige mindestens ein weiteres Jahr bei den Königlichen bleibt. "Es ist alles auf einem guten Weg", sagte Kroos nach dem Halbfinal-Einzug in der Champions League. Auch Trainer Carlo Ancelotti ließ eine Vertragsverlängerung zuletzt zwischen den Zeilen durchblicken. Kroos wird voraussichtlich seine Karriere in Madrid beenden - und für ein weiteres Jahr hat er freilich noch genug im Tank. Die offizielle Verkündung wird wohl aber noch etwas dauern, wie der Mittelfeldspieler andeutete.

© imago images Luka Modric (Real Madrid) Dem Vernehmen nach liegt dem Kroaten trotz seines fortgeschrittenen Alters von 37 Jahren erneut ein Einjahresvertrag vor, das soll ihm Präsident Florentino Pérez sogar zugesichert haben. Anders als bei Kroos wird Mordric aber offenbar auch von einem anderen Verein mit einem lukrativen Angebot umgarnt. Laut der AS soll ein namentlich nicht genannter Klub aus Saudi-Arabien dem Mittelfeldspieler ein Nettogehalt von 25 Millionen Euro über zwei Vertragsjahre bieten. Ein Abschied aus dem europäischen Fußball von Modric wäre allerdings eine große Überraschung - zumal er sich auch für die EM 2024 auf höchstem Niveau fit halten will.

© getty Karim Benzema (Real Madrid) Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich Benzema mit Real bereits über einen einen Verlängerung bis 2024 geeinigt haben. Auch hier steht nur noch die offizielle Bestätigung aus. Für Madrid gibt es auch keinen Grund, den 35-jährigen Stürmer abzugeben. Benzema würde bereits in seine 15. Saison bei den Königlichen gehen.

© getty Adrien Rabiot (Juventus Turin) Durch die Zurücknahme des Punktabzugs (15) steht Juventus Turin wieder auf einem sicheren Champions-League-Platz - das ermöglicht auch deutlich mehr finanziellen Spielraum. Somit können einige Leistungsträger, wie auch Rabiot, gehalten werden. Schon vor der Revidierung der Strafe hatte es Gerüchte gegeben, dass die Alte Dame dem Franzosen einen Verbleib mit einer deutlichen Gehaltserhöhung schmackhaft machen will. Von zehn Millionen Euro war die Rede. Rabiot fühlt sich zudem sehr wohl in Turin. Allerdings soll es auch Interesse aus der Premier League geben.

© getty Ángel Di María (Juventus Turin) Der Argentinier hat bereits vor einem Monat Gespräche mit Juve über einen neuen Vertrag bestätigt. "Ich bin hier sehr glücklich", sagte er. Damit dürften sich auch vorerst die Gerüchte über eine Rückkehr in sein Heimatland erledigt haben. Angeblich sollen auch Klubs aus der Türkei und Spanien, darunter der FC Barcelona, Interesse an Di Maria zeigen. Die Turiner haben jedoch alle Trümpfe in der Hand. Auslaufende Verträge 2023: Bei diesen Spielern ist alles offen

© getty Lionel Messi (PSG) Beinahe keine Woche ohne Gerüchte über die Zukunft von Messi vergeht. Klar ist: PSG würde den Superstar gerne halten. Zudem besitzt der Argentinier eine einseitige Option, den Vertrag um ein Jahr einfach weiterlaufen zu lassen. Berichten zufolge zeigt er daran allerdings kein Interesse. Auch das angebliche Angebot eines Kontrakts bis 2025 soll er demnach abgelehnt haben. Eine Rückkehr zum FC Barcelona scheint möglich. Dafür müsste Messi aber wohl starke Gehaltseinbußen hinnehmen. Die finanziell gebeutelten Katalanen haben schließlich große Probleme damit, die Liga-Richtlinien (Gehaltsobergrenze) einzuhalten. Darüber hinaus wird weiterhin spekuliert, dass Messi das Kapitel Europa schließt und in die USA zu Beckham-Klub Inter Miami wechselt. Mit seinem Status könnte er der MLS wieder einen ordentlichen Schub geben - und dafür würde er fürstlich entlohnt werden. Gleiches gilt auch für einen Wechsel nach Saudi-Arabien. Al-Hilal, Konkurrent von Cristiano Ronaldos Klub Al-Nassr, soll ihm bereits ein unmoralisches Angebot mit einem Jahresgehalt von unfassbaren 400 Millionen Euro unterbreitet haben.

© getty N'Golo Kanté (FC Chelsea) Trotz seiner langen Verletzungspause (nur zwei Saisonspiele) verhandeln die Blues mit dem Franzosen dem Vernehmen nach seit Monaten über einen neuen Vertrag. Ein Fortschritt ist aber nicht zu erkennen, weshalb ein ablösefreier Abgang aktuell genauso wahrscheinlich wie ein Verbleib ist. Seit geraumer Zeit halten sich Gerüchte über Verhandlungen mit dem FC Barcelona. Sollte Kanté aber wieder zu alter Stärke finden, könnte er auch bei jedem anderen Topklub landen.

© getty Ilkay Gündogan (Manchester City) "Meine Zukunft ist noch nicht entschieden", sagte Gündogan nach dem Halbfinal-Einzug in der Champions League: "Klar gibt es im Hintergrund irgendwo Gespräche, aber auf Details werde ich jetzt nicht eingehen. Ich bin froh, dass ich bei ManCity bin, dass ich Kapitän bin und dass ich die Möglichkeit habe, diese Saison noch drei Titel zu gewinnen. Ich weiß, was ich an diesem Verein habe, aber es ist noch nirgendwo eine Unterschrift gesetzt." Damit dementierte der Nationalspieler auch die Gerüchte, wonach er sich schon für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden habe. Ein Bekenntnis zu Manchester City war es allerdings auch nicht. Dem 32-Jährigen stehen wohl alle Türen offen. Seinen Status bei den Skyblues wird er aber nicht einfach so aufgeben: Unter Pep Guardiola ist er nicht nur unangefochtener Stammspieler, sondern auch Kapitän.

© imago images Dani Ceballos (Real Madrid) Obwohl der Mittelfeldspieler in dieser Saison auf so viel Spielzeit wie noch nie bei den Königlichen kommt, wurden bislang noch keine konkrete Gespräche über einen neuen Vertrag für Ceballos geführt. Er selbst hat angeblich Interesse an einem Verbleib, kann sich aber auch einen Wechsel zu einem anderen Topklub vorstellen. Angeblich soll es Interesse von Stadtrivale Atlético Madrid geben. Einer Rückkehr in der Premier League nach seiner zwischenzeitlichen Leihe zum FC Arsenal soll er ebenfalls nicht abgeneigt gegenüberstehen. Und auch der FC Bayern wurde schon mit Ceballos in Verbindung gebracht. Bei den Münchnern könnte er eine wichtige Rolle einnehmen. Hier mehr dazu.

© getty Gavi (FC Barcelona) Die Katalanen hatten das Arbeitspapier mit dem Supertalent eigentlich bis 2026 verlängert, die Liga weigert sich bislang allerdings, die Verlängerung anzuerkennen. Die finanziellen Engpässe des Klubs machen einem Verbleib derzeit einen Strich durch die Rechnung, auch ein Einspruch half nichts. Deshalb besitzt Gavi weiterhin einen Ausbildungsvertrag, der nach dieser Saison ausläuft. Der talentierte Mittelfeldspieler könnte mit seinem geschätzten Marktwert von 90 Millionen Euro zum wertvollsten ablösefreien Spieler aller Zeiten werden. Unter anderem soll der FC Bayern und der FC Chelsea starkes Interesse an einer Verpflichtung von Gavi zeigen - Barcelona hat allerdings noch nicht den Glauben verloren. "Wir werden Gavi auf jeden Fall registrieren. Es gibt kein Problem, es wird bald erledigt und abgeschlossen sein. Wir glauben, dass Gavi beim FC Barcelona seine Karriere beenden wird", sagte Direktor Profifußball Mateu Alemany zuletzt. Auslaufende Verträge 2023: Diese Spieler gehen wohl

© getty Milan Skriniar (Inter Mailand) Es ist ein schlecht gehütetes Geheimnis, dass der Innenverteidiger sich Paris Saint-Germain anschließen wird. Skriniar gibt damit seinen Status als Führungsspieler und Publikumsliebling bei der Nerazzurri auf. Inter hatte Skriniar dem Vernehmen nach ein lukratives Angebot vorgelegt, der Kapitän scheint sich aber längst für einen Wechsel nach Paris entschieden zu haben. Italiens Verteidiger-Legende Marco Materazzi sagte dahingehend: "An seiner Stelle wäre ich in Mailand geblieben. Das habe ich ihm auch öffentlich gesagt: Denk daran, wie sehr dich die Fans lieben. Ich weiß nicht, ob das in Paris auch so sein wird."

© getty Naby Keita (FC Liverpool) Wie mehrere Medien in den vergangenen Wochen berichteten, hat der Mittelfeldspieler keine Zukunft bei den Reds. 2018 war er für 60 Millionen Euro von RB Leipzig nach Liverpool gewechselt. Ein neuer Vertrag soll auch aufgrund seiner hohen Verletzungsanfälligkeit nicht vorliegen. Zuletzt wurde über ein Interesse des BVB und RB Leipzig berichtet, sogar von einem sich anbahnenden "Transfer-Duell" war die Rede. Für Dortmund dürfte ein Transfer vor allem interessant werden, wenn Jude Bellingham den Verein im Sommer verlässt. Zudem geht Mahmoud Dahoud. Den Sachsen würde ein weiterer Box-to-Box-Spieler ebenfalls gut zu Gesicht stehen. Zumal Konrad Laimer wohl zum FC Bayern wechselt.

© getty Alex Oxlade-Chamberlain (FC Liverpool) Es gilt als nahezu ausgeschlossen, dass der Engländer einen neuen Vertrag in Liverpool erhält. Bei den Reds spielt der Mittelfeldspieler schon lange keine wirkliche Rolle mehr. Die Gerüchte zeigen, dass er dennoch weiterhin einen Markt in der Premier League hat. Unter anderem sollen Aston Villa, Newcastle United und Brighton and Hove Albion Interesse an Oxlade-Chamberlain zeigen. Besonders letzterer Verein wäre eine interessante Option. Denn Liverpool soll dem Vernehmen seine Fühler nach Alexis Mac Allister ausgestreckt haben. Es wäre also auch ein positionsgetreuer Tausch zwischen den beiden Klubs möglich, auch wenn nur der LFC Geld - und zwar nicht zu wenig - in die Hand nehmen müsste.

© getty Youri Tielemans (Leicester City) Der Belgier gehört momentan zu den gefragtesten Mittelfeldspielern Europas. Mit seinen 25 Jahren ist er noch nicht mal im besten Fußballalter, verfügt aber schon über jede Menge herausragende Qualitäten. Für die abstiegsbedrohten Foxes scheint es deshalb unmöglich, Tielemans zu halten. Alles deutet auf einen Wechsel zu einem Spitzenteam hin. Der FC Arsenal und Manchester United zeigen ligaintern Interesse. Auch Borussia Dortmund wurde zuletzt gehandelt. Für die Mischung aus Handgeld und Gehalt müsste der BVB aber wohl in finanzielle Sphären vorstoßen, die wohl nur schwer zu stemmen wären. Auch ein Abgang von Jude Bellingham dürfte daran nicht viel ändern.

© imago images Marco Asensio (Real Madrid) Nach großem Verletzungspech in den vergangenen Jahren spielt der Angreifer endlich wieder eine gute Saison. Macht er so weiter, knackt Asensio tatsächlich seinen Bestwert von 18 Torbeteiligungen in der Saison 2017/18. Ein Verbleib in Madrid scheint dennoch völlig offen. In großen Spielen ist in der Startelf von Carlo Ancelotti nämlich kein Platz für den Spanier. Bislang bahnt sich ein neuer Vertrag auch noch nicht an. "Ich weiß nicht, ob er bleibt oder nicht. Vielleicht bleibt er, vielleicht auch nicht. Es ist mir gerade ziemlich egal", sagte der Real-Coach im Februar über Asensio: "Er soll so weitermachen wie bisher, dann trifft der Verein am Ende die beste Entscheidung." Zuletzt hatte es auch Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern gegeben, das war bereits schon vor einigen Jahren der Fall. In München könnte der vielseitig einsetzbare Asensio den derzeit viel diskutierten FCB-Sturm zweifellos verstärken. Zudem sollen Manchester United, Juventus Turin und PSG interessiert sein. Ersterer Klub soll laut The Athletic sogar schon Gespräche mit dem 27-Jährigen geführt haben.

© getty Wilfried Zaha (Crystal Palace) Dem Vernehmen nach strebt der 30-Jährige nach einem Wechsel zu einem größeren Klub, ein Verbleib bei Crystal Palace soll für ihn nicht infrage kommen. Das soll unter anderem den FC Bayern und den BVB auf den Plan gerufen haben. Die Münchner hatten angeblich schon 2020 großes Interesse an Zaha gezeigt, entschieden sich aber aus Kostengründen gegen einen Transfer. Nun ist der Ivorer zum Nulltarif zu haben. Für Zaha spricht, dass er sowohl auf beiden Flügeln als auch im Zentrum eingesetzt werden kann. Ein klassischer Mittelstürmer wäre er aber nicht. Deshalb scheint ein Vorstoß von Dortmund im Vergleich noch etwas wahrscheinlicher. Auch England (FC Chelsea, FC Arsenal), Frankreich (AS Monaco) und aus Saudi Arabien soll es Interesse geben. Ein Angebot von Ronaldo-Klub Al-Nassr lehnte er nach Informationen von SPOX und GOAL aber bereits ab.

© getty Alejandro Grimaldo (Benfica Lissabon) Laut The Athletic hat sich der Linksverteidiger gegen eine Vertragsverlängerung beim portugiesischen Topklub entschieden. Für Benfica hat er seit seinem Wechsel vom FC Barcelona anno 2016 knapp 300 Pflichtspiele absolviert. Grimaldo winkt ein Wechsel in eine Top-Liga. Es soll Interesse aus Spanien und aus der Bundesliga geben. Nachdem es zwischenzeitlich Gerüchte über einen Wechsel zu Borussia Dortmund gegeben hatte, soll sich nun vor allem Bayer Leverkusen um seine Dienste bemühen. Auch der FC Valencia gilt als möglicher Abnehmer. Auslaufende Verträge 2023: Diese Spieler gehen sicher

© getty Roberto Firmino (FC Liverpool) Es ist zwar noch nicht offiziell, der Abschied von Firmino gilt aber als sicher. Beide Parteien haben sich entsprechend geeinigt. Somit ist im Sommer ein hochklassiger Stürmer auf dem Markt, über den zuletzt gar nicht mehr so viel geredet wurde. Denn obwohl Firmino kein Stammspieler mehr ist, hat er mit elf Toren und fünf Assist eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Das haben inzwischen auch einige Topklubs zur Kenntnis genommen. Der FC Barcelona, Atlético Madrid und Juventus Turin sind angeblich an dem Brasilianer dran. Mit seinen Fähigkeiten könnte Firmino auch den Bayern weiterhelfen, Gerüchte über ein Interesse an dem ehemaligen Hoffenheimer gibt es allerdings nicht. Mehr zu dem Gedankenspiel findet Ihr hier. Laut der Daily Mail hat sich Firmino aber bereits für Barcelona entschieden. Dort soll er die Rolle des zweiten Stürmers hinter Robert Lewandowski einnehmen.