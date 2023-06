Karim Benzema: "Ich bin ein Moslem" - Stürmer nennt Gründe für Transfer von Real Madrid zu Al-Ittihad

Karim Benzema hat sich zu den Gründen für seinen Wechsel von Real Madrid zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien geäußert. Der 35-Jährige führte dabei auch religiöse Motive an.

Im Gespräch mit den Medien seines neuen Arbeitgebers erklärte Benzema: "Nun, ich bin ein Moslem und dies ist ein muslimisches Land. Ich wollte immer hier leben."

Weiter führte er mit Blick auf den sportlichen Anreiz aus: "Ich bin bereit, mich der neuen Herausforderung zu stellen. Es gibt große Namen in dieser Liga – Cristiano Ronaldo und ich nun. Es ist wichtig, dass wir zeigen, dass der Fußball in Saudi-Arabien weltweiten Einfluss haben kann." Er werde jedenfalls "genau so" spielen, wie er es bei Real tat, so der Gewinner des Ballon d'Or.

Karim Benzema: "Ronaldo ist mein Freund"

Benzema entschied sich in der vergangenen Woche gegen eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags in Madrid und unterzeichnete stattdessen einen lukrativen Dreijahresdeal bei Saudi-Meister Al-Ittihad.

Nach seinem langjährigen Sturmpartner Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ist er der nächste Superstar, der in der Pro League anheuert: "Ronaldo ist mein Freund, und er ist auch hier. Ich freue mich, ihn in Saudi-Arabien zu sehen. Er ist ein Symbol der neuen Ära des Fußballs hier. Es geht voran und das ist auf internationaler Ebene wichtig."