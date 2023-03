Transfers, News und Gerüchte vom 29. März: BVB hat wohl Interesse an Ligue-1-Star

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 29. März.

© imago images Alexander Nübel Zuletzt schrieb die Sport Bild, RB Leipzig habe ein Auge auf den Keeper der AS Monaco geworfen. Es soll demnach eine "ernsthafte Option" für Nübel sein, sich den Sachsen anzuschließen. Dazu bezog nun Trainer Marco Rose gegenüber der Zeitschrift Stellung. "Er war kein Thema in den Gesprächen mit Freddy Gößling (Torwarttrainer von RB Leipzig; Anm. d. Red.)", sagte Rose: "Er ist ein toller Torhüter, der sich gut entwickelt hat." Leipzig muss derzeit auf den verletzten Péter Gulácsi verzichten, dessen Comeback aber in Sichtweite ist. "Wenn er gesund ist, sind wir da gut aufgestellt. Janis Blaswich macht es super, auf Orjan Nyland ist Verlass", sagte Rose. Nübels Leihvertrag in Monaco endet am Saisonende, beim FC Bayern München hat sein Kontrakt noch eine Laufzeit bis 2025.

© getty Enzo Le Fee Borussia Dortmund zeigt Interesse angeblich an den Mittelfeldspieler vom französischen Erstligisten FC Lorient. Das berichtet Foot Mercato. Neben dem BVB sollen sich demnach aus der Bundesliga auch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen um den 23-Jährigen bemühen. Le Fees Umfeld sei bereits informiert und erste Treffen mit Blick auf einen Transfer im Sommer hätten bereits stattgefunden. Le Fee steht in Lorient noch bis 2024 unter Vertrag. Gespräche wegen einer Verlängerung scheiterten allerdings und der französische U23-Nationalspieler strebt nun nach eigenen Angeben einen Wechsel zur kommenden Spielzeit an. Dieser Sommer ist dann die letzte Gelegenheit für den Tabellenachten der Ligue 1, bei einem Verkauf noch eine hohe Ablöse für sein Eigengewächs einzustreichen. Laut Foot Mercato möchte Lorient Le Fee grundsätzlich nicht verkaufen und peilt bei einem vorzeitigen Abgang eine Ablösesumme zwischen 25 und 30 Millionen Euro an. Le Fee machte seinen Wechselwunsch bereits öffentlich, als er Anfang der Woche bei Ouest France zu Protokoll gab: "Ja, es ist Zeit für mich, zu gehen. (...) Ich habe bis Dezember auf ein Vertragsangebot von Lorient gewartet. Es ist nie gekommen. Jetzt erwarte ich nichts mehr vom Verein und werde nicht mehr verlängern. Ich hoffe, dass ich schon im Sommer gehen kann, damit mein Transfer dem Verein Geld einbringt."

© imago images Iñigo Martínez Martínez hat offenbar einen Vertrag beim FC Barcelona unterschrieben. Wie der spanische Journalist Gerard Romero berichtet, habe der Innenverteidiger von Athletic Club aus Bilbao den Medizincheck bestanden und danach ein Arbeitspapier bei den Katalanen unterschrieben. Der spanische Nationalspieler ist aufgrund seines auslaufenden Vertrags im Baskenland ablösefrei und weckt schon seit längerem das Interesse des FC Barcelona. Nach fünf Jahren in Bilbao könnte Martínez im Alter von 31 Jahren noch einmal für einen Top-Klub auflaufen.

© imago images Evan N'Dicka Der FC Liverpool steigt offenbar in das Rennen um Frankfurts Innenverteidiger Evan N'Dicka ein. Das berichtet die englische Zeitung The Mirror. Der Vertrag des ehemaligen französischen U21-Nationalspielers bei Eintracht Frankfurt läuft im Sommer aus. Dementsprechend wäre N'Dicka ablösefrei zu haben. Als heißer Interessent gilt vor allem der FC Barcelona, angeblich sind sich beide Seiten schon über einen Wechsel einig. Fix ist der Transfer jedoch nicht, sodass sich nun offenbar auch die Reds Hoffnungen auf eine Verpflichtung von N'Dicka machen.

© getty Marco Reus Vor einigen Wochen hat Sebastian Kehl bei seinem Auftritt im Aktuellen Sportstudio des ZDF gesagt, dass die Zukunft von Marco Reus beim BVB vor April geklärt sein wird. Der Vertrag des Kapitäns läuft bekanntlich zum Saisonende aus. In einer Medienrunde am Dienstag sagte Kehl nun jedoch zum Stand der Verhandlungen: "Ich habe die letzte Woche genutzt, um intensive Gespräche zu führen und bin da auch weiter gekommen. Aber weder zu Marco noch zu anderen Personalien kann ich aktuell mehr sagen. So weit sind wir noch nicht. Wir konzentrieren uns auf die drei Spiele, die jetzt vor uns liegen." Dortmund spielt nach dem Duell am Samstag beim FC Bayern im Pokal bei RB Leipzig (5.4.) und trifft anschließend auf Verfolger Union Berlin (8.4.). Eine Einigung mit Reus, der einen stark leistungsbezogenen Vertrag unterzeichnen und auf Gehalt verzichten soll, dürfte der BVB jedoch hinkriegen. Reus hatte kürzlich betont, seine Karriere wie gewünscht in Dortmund beenden zu wollen.

© getty Gabriel Jesus Nach Informationen der englischen Daily Mail ist Real Madrid an Gabriel Jesus interessiert. Der Brasilianer vom FC Arsenal wurde von den Königlichen als ideale Lösung auf der Mittelstürmerposition identifiziert. Jesus könnte in Madrid Karim Benzema beerben. Dessen Vertrag läuft am Saisonende aus. Eine Verlängerung scheint aktuell nicht in Sicht.

© getty Henning Matriciani Der 23-jährige Spätstarter vom FC Schalke 04 soll für seinen steilen Aufstieg in der ersten Mannschaft belohnt werden. Nach Informationen der Sport Bild winkt dem Abwehrspielen eine Vertragsverlängerung. Matriciani ist derzeit bis 2024 an die Knappen gebunden. Um wie viele Jahre verlängert werden soll, verriet die Zeitschrift jedoch nicht.

© getty José Mourinho Wie der Corriere dello Sport aus Italien schreibt, hat The Special One entschieden, trotz des Interesses von Newcastle United und PSG bis zum Ende seines Vertrags im Jahr 2024 bei der Roma zu bleiben. Mourinhos Vertrag in der Hauptstadt läuft im Juni 2024 aus und er hat kürzlich gesagt, er müsse sich mit den Eigentümern des Klubs treffen, um seine Zukunft im Stadio Olimpico zu planen. Doch laut des Berichts habe sich Mourinho bereits entschieden.

© getty Alessandro Bastoni Da die Vertragsgespräche zwischen Inter und Bastoni auf Eis liegen, haben sich offenbar der FC Chelsea und Manchester City im Kampf um den italienischen Nationalspieler eingeschaltet. Das berichtet die italienische Gazzetta dello Sport. Bastonis Vertrag läuft 2024 aus und die Gespräche über eine Verlängerung sind bisher ergebnislos verlaufen. Zwischen beiden Parteien soll eine beträchtliche Lücke klaffen. Bastoni verlangt angeblich eine Verdoppelung seines Gehalts auf etwa 5,5 Millionen Euro. Inter hingegen ist nicht bereit, mehr als vier Millionen Euro zu bieten. Wenn Bastoni bis Juni keinen neuen Vertrag unterschreibt, ist im Sommer "nichts ausgeschlossen", so die Gazzetta.

© getty Rafael Leao Laut Gazzetta dello Sport will die AC Milan bis Ostern wissen, ob Rafael Leao seinen Vertrag verlängern wird. Die Rossoneri seien nicht gewillt, in die nächste Saison mit dem Risiko zu gehen, den Offensivspieler im Jahr 2024 ablösefrei zu verlieren. Milan bietet Leao offenbar einen lukrativen Vertrag an, der ihn zum bestverdienenden Spieler des Vereins machen würde. Dem Bericht zufolge will Leao sieben Millionen Euro pro Saison plus eine Antrittsprämie.