Transfers, News und Gerüchte vom 27. März: XXL-Streichliste beim FC Arsenal? Dieser Star könnte dafür kommen

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 27. März.

Der Vertrag des spanischen Nationalspielers läuft im Sommer aus. Ein Angebot über eine Verlängerung soll ihm bereits vorliegen – allerdings zu deutlich niedrigeren Konditionen. In der Vergangenheit gab es Spekulationen, dass Busquets in die USA wechseln könnte.

Der FC Barcelona will wohl Dani Olmo von RB Leipzig verpflichten. Laut einem Bericht der Mundo Deportivo wolle Barça dies aber zum Nulltarif tun. Der Haken: Olmo hat noch einen bis 2024 gültigen Vertrag. Die spanische Zeitung schreibt von einem Treffen zwischen dem Spieler und einer Delegation der Katalanen bei der WM 2022 in Katar. Auch Xavi soll dabei gewesen sein.

Poulsen sei zudem kein Spieler, "der die ganze Zeit auf der Bank sitzt". Der 28-Jährige kommt in dieser Saison auf 23 Einsätze, steht aber nur selten in der Startelf. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Unter den aktuellen Bedingungen könnte er einem Wechsel wohl zugeneigt sein.

Auch bei Yussuf Poulsen ist die Zukunft noch ungeklärt. Im Gespräch mit dem kicker wollte der Stürmer diesen Status nicht verändern. Er wolle so lange wie möglich auf "höchstem Niveau" spielen, betonte der Däne: "Solange das in Leipzig geht, ist das geil. Wenn das nicht mehr klappen sollte, muss ich mich mit einer Veränderung auseinandersetzen."

© imago images

Ricardo Pepi

Nachdem der FC Augsburg Ricardo Pepi vor etwas mehr als einem Jahr mit großen Vorschusslorbeeren verpflichtet hatte, könnte der US-Amerikaner den Klub bald schon wieder verlassen. Zuletzt gab es Gerüchte, dass die PSV Eindhoven Interesse habe.

Der kicker berichtet nun aber, dass die Bemühungen der PSV noch nicht sehr fortgeschritten wären. So warte der FC Augsburg derzeit auf eine Anfrage. Aktuell ist der Stürmer an den FC Groningen ausgeliehen, wo er in 23 Einsätzen zehn Tore erzielte. 16 Millionen Euro bezahlte Augsburg einst, in der Bundesliga erzielte Pepi kein einziges Tor. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.