Transfers, News und Gerüchte vom 21. März: Serge Gnabry oder Leroy Sané? So würde sich der FC Bayern München wohl entscheiden

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte des 21. März.

© getty Serge Gnabry Der Nationalspieler hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026. Dennoch ist laut Sky ein vorzeitiger Abgang des 27-Jährigen nicht ausgeschlossen. Dies allerdings nur in einem Szenario: Sollte sich der FCB zwischen Gnabry und Leroy Sané entscheiden, gehe die Tendenz dem Bericht zu Folge "klar in Richtung Gnabry". Dieser sei einem Wechsel gegenüber offen, heißt es weiter.

© getty Mohammed Kudus Bis 2025 steht der Offensivspieler noch bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. 18 Tore und fünf Vorlagen in bislang 36 Pflichtspielen dieser Saison stehen für den 22-Jährigen zu Buche, weshalb unter anderem Borussia Dortmund auf Kudus scharf sein soll. Zur niederländischen Zeitung De Telegraaf sagte Kudus angesprochen auf seine Zukunftspläne nun jedoch: "Ich bin aktuell bei Ajax sehr glücklich." Auch eine Vertragsverlängerung ist für den Ghanaer denkbar: "Warum sollte ich nicht verlängern wollen? Ich spiele hier und entwickle mich gut."

© getty Joao Cancelo Der portugiesische Nationalspieler, seit dem Winter von Manchester City an den FC Bayern ausgeliehen, steht weiter vor einer unklaren Zukunft. Laut eines Berichts von Sky gibt es mit dem FC Barcelona nun einen neuen Interessenten für Cancelo. Demnach habe sich Barca nach Cancelo erkundigt und sei an ihm dran. Das würde jedoch alles nichts helfen, sollte die Bayern die Kaufoption über 70 Millionen Euro für Cancelo ziehen. Sky hatte zuvor bereits berichtet, dass dieser Betrag für den FCB nicht in Frage käme. Vielmehr würden die Bayern ManCity frei verhandeln, sollten sie sich entscheiden, Cancelo in München behalten zu wollen.

© getty Benjamin Pavard Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass der Franzose den FC Bayern im Sommer verlassen könnte. Nun scheint sich die Sachlage verändert zu haben. Das bestätigte Pavards Berater Joseph Mohan beim italienischen Portal TuttoMercatoWeb. Pavard habe sich laut Mohan "sehr verändert, seit Julian Nagelsmann ihn von der Rechtsverteidigerposition in seine ursprüngliche Rolle, die des Innenverteidigers, versetzt hat". Der Agent weiter: "Auf seiner Position, der in der Mitte der Abwehr, hat er Ruhe und Gelassenheit gefunden und ist dort zweifelsohne glücklich." Zudem blickte der Berater mit klaren Worten in die Zukunft: "Klar ist, dass sich jetzt, wo Benjamin in der Rolle spielt, die ihm zusteht, auch für ihn etwas ändert. Ich kann sagen, dass wir uns nach den beiden wichtigen Champions-League-Spielen mit den Bayern treffen und darüber sprechen werden."

© getty Lukas Daschner Der 24-Jährige vom FC St. Pauli steht offenbar beim VfL Bochum hoch im Kurs. Das berichtet die Bild. Daschners Vertrag in Hamburg endet am Saisonende, er wäre somit ablösefrei zu haben. Daschner, der in dieser Zweitliga-Saison bei acht Toren und vier Vorlagen in 27 Spiele steht, soll in die Bundesliga wechseln wollen.

© getty Malcom PSG zeigt weiter Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers von Zenit St. Petersburg. Das berichtet Foot Mercato. Demnach gebe es nach wie vor Kontakt zu den Beratern des Brasilianers mit Blick auf einen Wechsel zur kommenden Saison. Malcom war bereits im Januar ein Kandidat an der Seine, als die PSG-Verantwortlichen einen Ersatz für den nach England abgewanderten Pablo Sarabia suchten. Ein Transfer kam aber nicht zustande. Malcom möchte laut des Berichts gerne wechseln, um im Europapokal aufzulaufen. Zenit ruft für den Rechtsaußen angeblich eine Ablöse zwischen 30 und 35 Millionen Euro auf.

© getty Tom Krauß Schalke will den von RB Leipzig ausgeliehenen Mittelfeldspieler gerne weiter an sich binden. Krauß war bislang in jeder der 25 Bundesligaspiele Teil der S04-Startelf. Laut Sky wäre der U21-Nationalspieler, der in Leipzig noch bis 2025 unter Vertrag hat, nur dann zu haben, sollte nicht absteigen. In diesem Fall wären drei Millionen Euro für Krauß fällig, der sich bis 2027 an Schalke binden würde. Hinzu kämen angeblich mögliche Bonuszahlungen von bis zu 1,5 Millionen Euro. Krauß soll gewillt sein, bei den Knappen zu bleiben.

© getty Jude Bellingham Am Montag berichtete The Athletic davon, dass Manchester City im Transfer-Rennen um den Dortmunder die Nase vorn und den FC Liverpool überholt haben soll. Auch Real Madrid sei offenbar weiter in der Verlosung. Nun will auch ESPN wissen, dass man bei ManCity zunehmend zuversichtlich ist, Bellingham für sich gewinnen zu können. Der US-Sender berichtet zudem, dass der schärfste Konkurrenz für City Real Madrid ist.

© getty Daley Blind Der Niederländer ist beim FC Bayern nur Reservist und kommt bislang auf nur 157 Minuten Spielzeit. Im Winter kam Blind ablösefrei von Ajax Amsterdam und unterschrieb einen Vertrag für ein halbes Jahr. Der soll laut Sky voraussichtlich nicht verlängert werden. Blind war für den verletzten Lucas Hernández (Kreuzbandriss) geholt worden.

© imago images Roy Hodgson Premier-League-Klub Crystal Palace greift erneut auf Hodgsons Dienste als Teammanager zurück. Wie der Tabellenzwölfte bekannt gab, übernimmt der 75-Jährige beim Londoner Klub bis zum Saisonende. Hodgson hatte bereits von 2017 bis 2021 im Selhurst Park an der Seitenlinie gestanden, sein Nachfolger Patrick Vieira war am Freitag entlassen worden. "Unsere einzige Aufgabe ist es, jetzt Spiele zu gewinnen und die notwendigen Punkte zu holen, um in der Premier League zu bleiben", sagte der frühere englische Nationaltrainer. Palace hat seit zwölf Spielen nicht mehr gewonnen und steht nur drei Punkte über dem Relegationsplatz.

© imago images Marcus Thuram Inter Mailand zeigt starkes Interesse an einer Verpflichtung des französischen Nationalstürmers von Borussia Mönchengladbach. Wie die italienische Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport berichtet, hat Inter bereits ein konkretes Vertragsangebot mit einem Jahresgehalt von fünf Millionen Euro ausgearbeitet. Sportdirektor Piero Ausilio habe Kontakt zu Thurams Manager aufgenommen. Schon im Sommer 2021 hatte Inter sich um Thuram bemüht, die Verhandlungen wurden jedoch nach einem Kreuzbandriss beim 25-Jährigen beendet. Thuram kann Gladbach am Saisonende ablösefrei verlassen.