Transfers, News und Gerüchte vom 20. März: Neuer Favorit auf Bellingham?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte des 20. März.

© getty

Jude Bellingham

Noch immer ist offen, wo Jude Bellingham ab Sommer spielt. Nach der Länderspielpause will man beim BVB gerne wissen, ob der Engländer auch im kommenden Jahr noch in Dortmund spielt oder wechseln will.

Generell geht man in den internationalen Medien von einem Wechsel aus und nun hat sich offenbar ein neuer Favorit auf die Dienste des Nationalspielers herauskristallisiert. Wie The Athletic berichtet, soll Manchester City die Nase vorn und den FC Liverpool überholt haben.

Aber auch Real Madrid ist offenbar weiter in der Verlosung.