Transfers, News und Gerüchte am 10. März: Barcelona lauert angeblich auf Transfer von João Cancelo

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte am 10. März.

© imago images João Cancelo Der FC Barcelona beschäftigt sich mit der Möglichkeit eines Transfers von Bayerns Cancelo. Das berichtet die spanische Sport. Der Portugiese, der aktuell von Manchester City ausgeliehen ist, sei unter mehreren Gesichtspunkten eine interessante Option. Barca ist seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Die Top-Kandidaten dabei heißen eigentlich Juan Foyth (FC Villarreal) und Diogo Dalot von Manchester United. Beide wären allerdings relativ teuer, und viel Geld können die klammen Katalanen nicht investieren. Bei Cancelo dagegen, so heißt es in der Sport, spekuliere man auf eine Verpflichtung auf Leihbasis. Der FC Bayern habe ManCity bereits mitgeteilt, dass man die Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro für den portugiesischen Nationalspieler nicht ziehen werde. Weil Cancelo aber auch unter Pep Guardiola in den Eastlands trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags keine Zukunft mehr hat, ist ein erneuter Abschied wahrscheinlich. Da aktuell kaum zu erwarten ist, dass ein Klub die von City geforderte hohe Ablöse für den 28-Jährigen zahlt, könnte eine erneute Leihe die Lösung sein. Und in dem Fall wolle Barcelona zuschlagen.

© getty Jurrien Timber Borussia Dortmund soll sich mit einer Verpflichtung von Ajax-Abwehrspieler Jurrien Timber beschäftigen. Das berichtet 90min. Dort heißt es, der BVB sei einer der Klubs, die an dem Innenverteidiger "Interesse zeigen". Timber steht bei Ajax noch bis 2025 unter Vertrag. Der 21-Jährige gilt als großes Talent und wurde in der vergangenen Transferperiode vor allem bei ManUnited als Neuzugang gehandelt. Die Red Devils sollen weiter der heißeste Anwärter auf Timbers Dienste sein. Außerdem werden der FC Bayern, Atlético Madrid und Olympique Marseille genannt. In Dortmund könnte in der Defensivzentrale ein Platz frei werden, sollte sich Mats Hummels nach Auslaufen seines Vertrags verabschieden. Bei Ajax Life sagte Timber über seine Zukunft zuletzt: "In diesem Sommer werde ich mir meine Optionen ansehen und eine Entscheidung treffen. Ich fühle mich bei Ajax wohl, das ist im Moment das Wichtigste. Letzten Sommer gab es Interesse, aber ich habe mich entschieden zu bleiben."

© getty Daichi Kamada Vor zwei Wochen wurde berichtet, dass sich Frankfurts Daichi Kamada mit Borussia Dortmund über einen ablösefreien Wechsel im Sommer einig sei. Angeblich unterschreibe der Japaner beim BVB einen Fünfjahresvertrag, der ihm knapp sechs Millionen Euro pro Jahr einbringen soll. Doch eine Zusage des Spielers hat der BVB offenbar noch nicht. Kamada zögere, weil er laut Bild vom Wechsel zu einem internationalen Top-Klub träume. Dazu passt ein Bericht der englischen Zeitung Daily Mail, wonach Manchester United und der FC Chelsea Interesse am 26-Jährigen bekunden. Beide Vereine haben angeblich die Hoffnung, dass sich der Mittelfeldspieler gegen Dortmund entscheidet.

© imago images Kenan Yildiz Im Sommer wechselte Yildiz vom FC Bayern zu Juventus Turin, ist dort nun aber offenbar unglücklich und fühlt sich wegen nicht eingehaltener Versprechen verraten. Das geht aus einem Bericht von Sport1 hervor. Dem 17-Jährigen soll wohl versprochen worden sein, ab 2023 nicht mehr für die U19, sondern die U23 der Alten Dame in der drittklassigen Serie C zu spielen. Dort saß der Stürmer aber nur einmal auf der Bank und kam nicht zum Einsatz. Trotz Vertrag bis 2025 denke Yildiz angeblich über einen Abschied nach. Im Sommer zeigte der FC Barcelona Interesse, laut Sport1 ist jetzt auch Benfica auf Yildiz scharf. "Die Zahl der Vereine, die an Kenan interessiert sind, ist überdurchschnittlich gestiegen", sagte Hector Peris Ros, der Chef seiner Berateragentur, kürzlich bei Tuttojuve.com.

© getty Frenkie de Jong Der Niederländer bestätigte gegenüber EsportsRAC1, beim FC Barcelona bleiben zu wollen: "Wir müssen nächste Saison in Europa besser abschneiden. Dieses neue System kommt mir zugute. Ich spiele mehr in der Basis, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich habe mehr Freiheiten." Zu den vergangenen Gerüchten, wonach ihn Barca von der Gehaltsliste bekommen wollte, sagte de Jong: "Letzten Sommer war ich immer ruhig, da ich wusste, dass ich bei Barca bleiben würde und ich habe meine Meinung nie geändert. Ich habe immer davon geträumt, für Barca zu spielen und ich möchte hier erfolgreich sein. Ich möchte hier weitermachen."

© getty Harry Maguire PSG hat ein Auge auf den englischen Nationalspieler von Manchester United geworfen. Das behauptet die englische Boulevardzeitung The Sun. Demnach hätte der französische Top-Klub sich bereits im Januar um den Abwehrspieler bemüht, ein Deal sei aber gescheitert, weil am Ende der Transferperiode die Zeit knapp wurde. Maguire steht bei United noch bis 2024 unter Vertrag und ist dort eigentlich der Kapitän. Er gilt dennoch als Verkaufskandidat, da er unter Erik ten Hag seinen Stammplatz verloren hat. PSG könnte sich in der Defensivzentrale im Sommer neu aufstellen, dann läuft der Vertrag des 36 Jahre alten Sergio Ramos aus. Laut der Sun habe im Januar eine Offerte für Maguire "auf dem Tisch gelegen" und das Jahresgehalt von umgerechnet etwa 11,7 Millionen Euro sei für PSG kein Problem. Mit Milan Skriniar kommt allerdings bereits ein hochkarätiger Abwehrmann ablösefrei von Inter Mailand.

© getty Luis Enrique Laut der englischen Times wäre der ehemalige Nationaltrainer Spaniens an der Nachfolge von Antonio Conte interessiert, sollte Tottenham Hotspur an ihn herantreten. Angeblich stand schon vor Tottenhams Aus in der Champions League gegen die AC Mailand das Schicksal von Conte als Trainer des Vereins fest. Der Vertrag des Italieners im Norden Londons läuft am Ende der Saison aus, und da die CL-Qualifikation in der nächsten Saison in Gefahr ist, hinterfragen nicht nur die Spurs-Fans die Arbeit des Star-Trainers.

© getty Gianluca Scamacca Inter Mailand wird sich nach Angaben der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport um Scamacca bemühen, wenn man sich mit Edin Dzeko nicht auf einen neuen Vertrag einigen kann. Scamacca wechselte erst im Sommer für 36 Millionen Euro von US Sassuolo zu West Ham United. Dort besitzt der 24-Jährige noch einen Vertrag bis 2027. Dzekos Kontrakt bei Inter läuft dagegen im kommenden Sommer aus.