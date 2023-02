Transfers, News und Gerüchte: Marco Rose macht Ansage bei Josko Gvardiol - neue Gerüchte um Jude Bellingham

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte des 23. Februar.

© getty

Josko Gvardiol

Nach seiner starken WM mit Kroatien wird Leipzigs Verteidiger mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Gvardiol selbst äußerte bereits, eines Tages in der Premier League spielen zu wollen. Nach dem 1:1 gegen Manchester City in der Champions League nahm Leipzigs Coach Marco Rose Stellung zur Zukunft des Kroaten.

"Josko wird auch in der nächsten Saison ein Spieler von RB Leipzig sein. Ich bin der Trainer und ich verlange das. Er ist glücklich hier. Er hat gesagt, dass er in der Premier League spielen will, aber er hat nicht gesagt, wann", sagte Rose dem norwegischen TV-Sender TV 2 Sport. Gvardiol besitzt bei RB noch einen Vertrag bis 2027.