Transfers: Chelsea buhlt um Serie-A-Star

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte am 9. März.

© getty Mikel Arteta Mikel Arteta konzentriert sich dieser Tage voll auf Arsenal, obwohl Gerüchte kursieren, nach denen er die Nachfolge von Carlo Ancelotti bei Real Madrid antreten könnte. Auf der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Spiel gegen Sporting CP sagte der Spanier: "Die Sache ist die, dass Trainer und Spieler nicht kontrollieren können, was geschrieben wird. Was ich sagen kann, ist, dass ich voll darauf konzentriert bin, was ich hier tue. Und ich bin extrem stolz und dankbar für das, was ich in diesem Verein mache. Und das ist alles."

© getty Christophe Galtier Trainer von PSG haben in letzter Zeit eine relativ kurze Verweildauer in Paris. Nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen den FC Bayern steht nun auch Christophe Galtier nach nicht mal einem Jahr im Amt auf der Kippe. Der Coach hält sich aber erstmal bedeckt: "Meine Zukunft? Es ist wirklich zu früh, darüber zu reden. Es hängt vom Management und meinem Präsidenten ab. Und es herrscht Enttäuschung." Zudem sagte Galtier: "Der Klub hatte große Hoffnungen in diesem Wettbewerb. Ich bleibe fokussiert aufs Ende dieser Saison." PSG führte die Ligue 1 mit acht Punkten Vorsprung auf Marseille an, ist jedoch bereits im Pokal ausgeschieden.

© getty Gianluigi Donnarumma An einen Abschied aus Paris denkt der italienische Europameister Gianluigi Donnarumma ebenfalls nicht. Der Keeper bezog nach dem Scheitern von PSG in München Stellung zu seiner Situation und zum Weiterkommen von Ex-Klub Milan. "Ich bereue nichts und habe auch keine Zweifel an meiner Wahl, zu PSG zu wechseln", sagte Donnarumma gegenüber Sky Italia. "Ich hatte nie Zweifel. Und ob ich mich für Milan freue? Klar, aber ich bin stolz, bei PSG zu spielen."

© getty Odysseas Vlachodimos Odysseas Vlachodimos bleibt bei Benfica! Der gebürtige Stuttgarter hat seinen Vertrag in Lissabon am Mittwoch bis 2027 verlängert. Das verkündete sein Klub auf Social Media. Vlachodimos spielt bereits seit 2018 für Benfica und war zuvor bei Panathinaikos Athen aktiv. Ursprünglich stammt der Grieche aus der Jugend des VfB Stuttgarts.

© getty Diogo Dalot Der Rechtsverteidiger soll laut The Sun vor einer Verlängerung bei Manchester United stehen. Der 23-Jährige gehört zu den Stammkräften von Trainer Erik ten Hag und spielt bereits seit 2018 für United, war jedoch zwischenzeitlich ein Jahr an Milan ausgeliehen. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2024. Zuletzt kamen Gerüchte auf, nach denen Dalot auf dem Zettel des FC Barcelonas stehen solle. Jedoch erscheint ein Wechsel nach Katalonien ob der dortigen finanziellen Probleme ohnehin eher unwahrscheinlich.

© getty Hirving Lozano Der nächste, bitte! Offenbar soll Chelsea nun auch an Hirving Lozano von Napoli interessiert sein. "Chelsea mag den Mexikaner, da Blues-Coach Graham Potter diese Art von Flügelspieler mag. In diesem Fall könnte Neapel 50 Millionen Euro einstreichen und diese direkt nach Sassuolo für Laurienté und Frattesi überweisen", sagte der italienische Journalist Raffaele Auriemma bei Rado Crc. Allerdings soll auch Wolverhampton an Lozano interessiert sein. Armand Laurienté ist ebenfalls Flügelstürmer und steht noch bis 2027 unter Vertrag, Davide Frattesi (Vertrag bis 2026) ist eher im zentralen Mittelfeld zuhause. Lozanos Vertrag läuft indes nur noch bis 2024.

© getty Harry Maguire Harry Maguire scheint unter Trainer Erik ten Hag bei Manchester United keine sonderlich große Rolle mehr zu spielen. Entsprechend gibt es seit längerer Zeit Transfergerüchte um den Nationalspieler. Wie 90 Min nun berichtet, soll Newcastle United mittlerweile der Favorit auf eine Verpflichtung des Innenverteidigers sein. Auch noch im Rennen: West Ham. Maguires Vertrag läuft noch bis 2025. Er war 2019 für satte 87 Millionen Euro von Leicester City zu United gekommen.

© getty Uwe Koschinat Uwe Koschinat soll Arminia Bielefeld vor dem Abstieg aus der 2.Liga bewahren. Die Ostwestfalen gaben am Donnerstag die Verpflichtung des 51-Jährigen als neuen Cheftrainer bekannt. Koschinat folgt auf Daniel Scherning, der am Dienstag einen Tag nach der Trennung von Sportdirektor Samir Arabi entlassen worden war. "Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben intern ein klares Anforderungsprofil für unseren neuen Cheftrainer erstellt", sagte Geschäftsführer Christoph Wortmann: "Uwe Koschinat hat unser volles Vertrauen, unsere Mannschaft mit der Unterstützung aller Arminen zum direkten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu führen."

© getty Thomas Meunier Thomas Meunier, der beim BVB scheinbar keine Rolle mehr spielt, soll laut Mundo Deportivo eine von drei - eher unrealistischen - Optionen für die Rechtsverteidiger-Position des FC Barcelona sein. Meunier hat noch Vertrag bis 2024, hat aber seit der WM und nach einem überstandenen Muskelfaserriss noch kein Spiel für den BVB gemacht. Ein Abgang scheint also durchaus denkbar. Der FC Barcelona allerdings darf womöglich in diesem Sommer keine Transfers tätigen, was die Sache verkompliziert.