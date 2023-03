Demir, Bojan and many Mor(e): Die lange Liste der "neuen Messis"

Unzählige Spieler wurden schon mit Lionel Messi verglichen und konnten wenig überraschend die Erwartungen nicht erfüllen. Wir zeigen Euch hier eine ganze Reihe von "next Messis". Eins ist sicher: Es werden weitere dazukommen.

© imago images Yusuf Demir - der österreichische Messi Fragt man seinen Berater, mit welchem Spieler er Demir vergleichen würde, sagt er ohne zu zögern den Namen des Weltstars. So geschehen im Interview mit SPOX und Goal. Doch wer ist Demir eigentlich? Er ist 19 Jahre jung, Offensiv-Allrounder und war ausgeliehen von Rapid Wien an Barça. Kehrte zurück zur Rapid und wurde im Sommer 2022 für 6 Millionen Euro zu Galatasaray transferiert. Dort machen ihm in dieser Saison aber nicht nur diverse Verletzungen das Leben schwer.

© getty Marko Marin - der deutsche Messi Der britischen Presse ist der Titel "German Messi" zu verdanken. Den bekam er verpasst, als er 2012 zu Chelsea wechselte. Anschließend wurde er von Verein zu Verein durchgereicht und gewann zweimal als "Human Victory Cigar" die Europa League. Über ein Jahr spielte er während der Pandemie in Saudi-Arabien, ehe Marin sogar kurzzeitig vereinslos wurde. Im September 2021 unterschrieb er einen Vertrag bei Europa-League-Teilnehmer Ferencvaros Budapest, seine Karriere beendete er dann im Juli 2022.

© imago images Roony Bardghji - der schwedische Messi Der 17-Jährige bricht alle Rekorde. Feierte eine Woche nach seinem 16. Geburtstag im November 2021 sein Debüt bei den Profis des FC Kopenhagen. Eine Woche später wurde er zum jüngsten Torschützen in Dänemarks Topliga. In der laufenden Saison hauptsächlich als Joker im Einsatz. Chelsea, Barcelona, Ajax und auch der FC Bayern haben den Angreifer bereits beobachten lassen. Schafft er den großen Sprung?

© imago images Emre Mor - der originale türkische Messi In Dänemark geboren, verschlug es ihn 2016 nach Dortmund, wo er sich nie durchsetzte. Schon 2017 spielte er für Celta Vigo, wurde anschließend immer wieder verliehen und abgeschrieben. Mor mauserte sich in Vigo immerhin kurz zum Stammspieler. Auch wegen einer Corona-Verfehlung waren die Klub-Verantwortlichen schließlich aber mit ihrer Geduld am Ende und verliehen ihn an Karagümrük in die Türkei. 2022 war dort Schluss: Für eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro ging es zu Fenerbahce. Dort kommt der mittlerweile 25-Jährige aktuell regelmäßig zum Einsatz. Mal sehen, ob ihm noch der große Wurf gelingt.

© imago Recep Niyaz - noch ein türkischer Messi Jüngster Spieler in der Geschichte von Fenerbahce. Kann sich aber bislang nicht festbeißen auf Topniveau. Wechselte im Sommer nach diversen Stationen in der Türkei zu Zweitligist Eyüpspor. Dort stand der mittlerweile 27-Jährige zuletzt aber auch nicht immer in der Startelf.

© imago images Ömer Beyaz Er ist der dritte türkische Spieler der jüngeren Vergangenheit, dem die lokale Presse das Messi-Erbe verbal entgegenschleuderte. Beyaz ist 19 Jahre jung, im offensiven Mittelfeld beheimatet und ein Fenerbahce-Eigengewächs. Im Sommer 2021 wechselte Beyaz zum VfB, nachdem er ebenfalls ein Vertragsangebot von Schalke hatte und auch der BVB sich für ihn interessierte. Im ersten Jahr in Stuttgart deutete er sein Potenzial nur sehr vereinzelt an. Im Sommer 2022 nach Magdeburg verliehen, die Leihe wurde im Januar aber vorzeitig abgebrochen. In Stuttgart sieht es aber auch nicht nach mehr Spielzeit aus.

© getty Takefusa Kubo - der japanische Messi Nicht der erste Messi aus Nippon, aber der vielversprechendste. Kubo wurde in La Masia ausgebildet, musste aber zurück nach Japan. Real holte ihn, lieh ihn nach Mallorca aus und verkaufte ihn 2022 an Real Sociedad. Dort macht der 21 Jahre alte Flügelstürmer aber einen sehr guten Eindruck (12 Scorerpunkte in 32 Pflichtspielen in dieser Saison).

© getty Marco Rojas - der Kiwi-Messi Einst vom VfB Stuttgart importiert, setzte sich der einstige Youngster nie wirklich durch, auch nicht bei Greuther Fürth oder Thun. Über Melbourne Victory ging es 2022 nach Chile zu Colo Colo. Dort reißt er aber derzeit auch nicht viel.

© getty Julian Green - Möchtegern-Messi Dem Münchner Merkur sagte er einst: "Ich kann vielleicht ein kleiner Messi werden." Vielleicht auch nicht! Die einstige Nachwuchshoffnung des FCB ist über Umwege im Jahr 2018 bei Greuther Fürth gelandet. Dort ist der 27-Jährige aber fester Bestandteil des Teams und spielt im zentralen Mittelfeld Stamm.

© getty Lorenzo Insigne - der italienische Messi Wenn auch nicht ganz auf Messis Spuren und nur 1,63 m lang, ist Insigne dennoch ein Großer! Lebende Legende bei Napoli und Europameister mit Italien 2021. Ging 2022 zum FC Toronto.

© getty Lee Seung-Woo - der asiatische Messi "In ein bis zwei Jahren spielt er in der ersten Mannschaft", sagte Xavi 2016 über Barcas Jugendhoffnung. Es kam anders! Zuletzt war er sogar für kurze Zeit vereinslos. Nun zurück in Südkorea, seit Anfang 2022 bei Suwon FC unter Vertrag.

© imago images Christian Atsu - der afrikanische Messi Der Ghanaer wurde einst vom FC Porto entdeckt und feierte sein Debüt unter André Villas-Boas. Ging über die Niederlande erst nach Newcastle, dann nach Saudi-Arabien und später zu Hatayspor. Verstarb im Alter von 31 Jahren tragisch beim schweren Erdbeben in der Türkei im Februar 2023.

© getty Juan Manuel Iturbe - der paraguayische Messi Iturbe war bis heute in 21 Transfers involviert und kostetete über 50 Millionen Euro an Ablösen. Zum neuen Messi brachte er es nicht. Über Mexiko landete er 2021 bei Aris Saloniki.

© getty Giorgi Chanturia - der georgische Messi Der Georgier war kurz mal in der Barça-Jugend. Ging dann in die Niederlande, hatte bis 2018 einen Zwischenstopp in Duisburg samt Abstieg und spielte danach in Russland. Beendete mit 27 seine Karriere.

© getty Bojan Krkic - katalanischer Messi: Galt als großes Talent in den Reihen von Barca. Setzte sich dort aber nicht durch und wurde nach Italien und die Niederlande verliehen. War lange bei Stoke und zuletzt vereinslos. Nun bei Iniesta-Klub Vissel Kobe. Bojan Krkic - der katalanische Messi Galt als riesiges Talent in den Reihen von Barça und potenzieller Messi-Erbe. Setzte sich dort aber nicht durch und wurde nach Italien und die Niederlande verliehen. War lange bei Stoke und in seiner letzten Station bei Iniesta-Klub Vissel Kobe. Gab im März 2023 sein Karriereende bekannt.

© getty Iker Muniain - der baskische Messi Er ist ein echtes Eigengewächs von Athletic Club und spielt seit 2009 in der ersten Mannschaft. Der Offensivmann ist Stammspieler - und Kapitän!

© getty Ryo Miyaichi - noch ein japanischer Messi: Wurde einst von Arsenal nach Europa geholt und diverse Male verliehen. 2015 ging der Japaner dann ablösefrei nach St. Pauli und blieb sechs Jahre. Nach schweren Verletzungen jetzt zurück in der Heimat. Ryo Miyaichi - noch ein japanischer Messi Wurde einst von Arsenal nach Europa geholt und diverse Male verliehen. 2015 ging der Japaner dann ablösefrei nach St. Pauli und blieb sechs Jahre. Nach schweren Verletzungen jetzt zurück in der Heimat bei Yokohama.

© getty Alen Halilovic - der kroatische Messi Er hat ähnliche Anlagen wie Messi, kam aber nicht annähernd auf dessen Niveau. Nach einigen Leihen ging es 2016 zum HSV. Bei Milan entlassen. Dann Reading und 2022 ein halbes Jahr in Rijeka aktiv. Seit Ende Januar 2023 vereinslos - ist seine Karriere mit 26 schon vorbei?