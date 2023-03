Transfers, News und Gerüchte vom 26. März: Neue Angebote für United - macht Kruse Schluss?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte vom 26. März.

© imago images Max Kruse Der derzeit vereinslose frühere Nationalspieler Max Kruse möchte seine Karriere fortsetzen. "Ich will Fußball spielen im Sommer. Wo auch immer das ist", sagte Kruse, der zuletzt beim VfL Wolfsburg aussortiert wurde, im Gespräch mit Sky: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich ein bisschen wohlfühlen muss. Vor allem nach so einer Phase, in der es nicht so gut lief." Eine Option könnte die Rückkehr zum aktuellen Zweitligisten FC St. Pauli sein, für den der 35-Jährige bereits von 2009 bis 2012 gespielt hat. "Jeder weiß, wie mein Herz schlägt und welche Zugehörigkeit ich zu Hamburg habe", sagte Kruse: "Ich würde Stand jetzt nichts Konkretes ablehnen und mich mit allem beschäftigen, was kommt." In der Wintertransferphase konnte der Offensivspieler keinen neuen Verein finden. Im Sommer mit langer Vorbereitungsphase sei es aber möglich, "mich so fit zu bekommen, dass ich 90 Minuten auf dem Platz stehen könnte". Wenn die Klubsuche auch dann ohne Ergebnis bleiben würde, "muss man sich ehrlich hinterfragen und sagen, das 'war es vielleicht'."

© imago images Julian Nagelsmann Julian Nagelsmann wird kurz nach seiner Freistellung durch Bayern München bei einigen europäischen Topklubs als möglicher neuer Chefcoach gehandelt. Laut Spekulationen in einigen internationalen Medien sollen Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League und Spaniens Rekordmeister Real Madrid mögliche Interessenten sein. International genießt der junge deutsche Coach eine hohe Wertschätzung. "Julian Nagelsmann ist der Name, der jedem Tottenham-Fan auf den Lippen liegt", schrieb der englische Evening Standard, der Deutsche sei angeblich "offen für Gespräche über einen Umzug nach Nord-London". Die Spekulationen über eine Zukunft Nagelsmanns in Madrid drehen sich indes um ein Engagement ab dem kommenden Sommer. "Das Erdbeben in München", schrieb El Mundo Deportivo, könne auch Konsequenzen für Real haben - falls es für Carlo Ancelotti bei den Königlichen nicht weitergeht. Nagelsmanns Aus bei den Bayern eröffne nun eine "unerwartete Chance". Schon 2018, als der deutsche Trainer noch in Hoffenheim tätig war, soll es losen Kontakt mit Real gegeben haben.

© getty Shea Charles Mit jungen Talenten von Manchester City hat Borussia Dortmund gute Erfahrungen gemacht: Jadon Sancho schaffte beim BVB als Teenager den Durchbruch und wechselte schließlich zu Manchester United, auch Jamie Bynoe-Gittens, der 2020 aus Manchester gekommen war, macht in dieser Saison einen sehr guten Eindruck. Kommt nun das nächste City-Talent? Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, ist der BVB am defensiven Mittelfeldspieler Shea Charles interessiert. Der 19-Jährige ist aktuell Kapitän der U23 von Manchester City. Dort kommt er in der laufenden Saison auf 23 Einsätze. Der Nordire ist bereits Nationalspieler und kann auch in der Abwehrkette eingesetzt werden. Sein Vertrag bei City läuft noch bis 2027, er kam aber noch nicht bei den Profis zum Einsatz.

© imago images Nicolo Zaniolo Galatasaray-Neuzugang Nicolo Zaniolo hatte im Winter-Transferfenster auch ein Angebot von Galas Süper-Lig-Konkurrent Fenerbahce vorliegen. Das bestätigte der Italiener im Interview mit der Gazzetta dello Sport. "Das ist wahr", antwortete Zaniolo auf die Frage, ob er auch zu Fenerbahce hätte gehen können. "Aber Galatasaray hatte mich bereits kontaktiert und ich hatte mein Wort gegeben." Zaniolo war Anfang Februar für 15 Millionen Euro von der AS Rom zu Galatasaray gewechselt, hat in Istanbul einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Ob er diesen Vertrag auch erfüllen wird, ließ der 23-jährige Mittelfeldspieler offen: "Niemand kennt die Zukunft. Ich kann nicht garantieren, dass ich fünf Jahre in der Türkei bleiben werde, das ist klar. Aber so lange ich hier bin, werde ich mein Bestes geben."

© imago images Tim Steidten Der ehemalige Kaderplaner Tim Steidten von Bayer Leverkusen, der für die Werkself unter anderem Piero Hincapié, Floria Wirtz, Edmond Tapsoba und Jeremie Frimpong verpflichtet hatte, hat noch keinen neuen Klub. "Ich bin total offen, habe auch noch bei keinem Verein unterschrieben. In den letzten Tagen habe ich viele Gespräche geführt. Davor habe ich nur mit dem FC Chelsea gesprochen", sagte er dem Weser-Kurier. Zuletzt wurde Steidten auch mit Tottenham Hotspur, der AS Rom und Newcastle United in Verbindung gebracht.

© getty Min-Jae Kim Für seinen Trainer ist er "der beste Innenverteidiger der Welt". Klar, dass da Europas Top-Klubs genau hinschauen. "Die ganzen Transfergerüchte jucken mich nicht, weil sie nicht wahr sind", sagte der 26 Jahre alte Südkoreaner von der SSC Neapel nun. "Ich konzentriere mich aufs Team und die Champions League und nicht auf solchen Blödsinn."

© imago images Alvaro Morata Der Stürmer von Atlético Madrid soll einer Rückkehr nach Italien offen gegenüberstehen, berichtet Calciomercato. Morata hat schon zweimal für Juventus gespielt, daneben sollen auch AC Mailand und die AS Roma Interesse am 30-Jährigen haben. In der laufenden Saison steht er bei zehn Ligatoren, sein Vertrag läuft noch bis 2024.

© getty Manchester United Neue Angebote für die Red Devils flattern herein. Wie ESPN berichtet, hat Scheich Jassim bin Hamad Al-Thani aus Katar ein erhöhtes Angebot für den Klub eingereicht. Auch der britische Geschäftsmann Sir Jim Ratcliffe hat sein Angebot noch einmal erhöht. Die Deadline für weitere Gebote endet am Mittwoch, die Angebote sollen nun von der Glazer-Familie geprüft werden. Die Glazers hatten im November angekündigt, einen Teil oder aber den ganzen Klub verkaufen zu wollen. Bis zum Saisonende soll darüber Klarheit herrschen. Sollte der komplette Verein einen neuen Besitzer finden, könnte es sich um den weltweit teuersten Verkauf eines Sport-Teams handeln.

© imago images Pierre-Emerick Aubameyang Ein Abschied vom FC Chelsea ist im Sommer angeblich beschlossene Sache. Wie AS berichtet, möchte Auba unbedingt zurück zum FC Barcelona und strebt dafür eine Vertragsauflösung an, um zur neuen Saison ablösefrei nach Barcelona zurückkehren zu können. Dafür würde er sogar Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Laut Gazzetta dello Sport soll aber auch Inter Mailand am Gabuner interessiert sein. Hierbei würde es wohl darauf ankommen, ob Romelu Lukaku gehalten werden kann.