Ibrahimovic die ewige Nummer 1? Europas älteste Torschützen im Überblick

Am Samstagabend krönte sich Zlatan Ibrahimovic mit seinem Elfmeter-Treffer für die AC Mailand gegen Udinese Calcio (1:3) zum ältesten Torschützen aller Zeiten in Europas Top-5-Ligen.

In Italien überflügelte er eine Milan-Abwehrlegende, vom europäischen Thron verdrängte er einen französischen Haudegen. In der Bundesliga dominiert in dieser Hinsicht der SV Werder Bremen und auch in der Premier League, Ligue 1 und LaLiga stehen große Namen in den Listen.