Transfers: Wechselt Ronaldinho-Sohn João Mendes zum FC Barcelona?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit brodelt die Gerüchteküche. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 8. Februar.

Der 17-jährige Sohn von Legende Ronaldinho wird laut dessen Aussage beim FC Barcelona unterschreiben und damit in die Fußstapfen seines Vaters treten, der dort von 2003 bis 2008 spielte.

Nur 1,5 Millionen Euro beträgt die Ausstiegsklausel des HSV-Stürmers, berichtet die Bild . Sollte sein aktueller Verein den Aufstieg erneut verpassen, könnte Glatzel also zum Schnäppchen für Bundesligisten werden. Der HSV-Vertrag des Stürmers läuft bis 2024.

Der 23-jährige Italiener soll noch heute von der AS Rom zur Galatasaray Istanbul wechseln, wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet. Der offensive Mittelfeldspieler wir der teuerste Einkauf der türkischen Süper Lig werden, mit einer Summe von etwa 30 Millionen Euro.

Der FC Chelsea hat sich einen neuen "Mental-Skill-Coach" an die Stamford Bridge geholt: Gilbert Enoka war seit 2000 für die "All Blacks" zuständig, die Rugby-Nationalmannschaft Neuseelands. Enoka soll eine "Gewinnerkultur" bei Chelsea fördern.

© imago images

Folarin Balogun

In der Ligue 1 startet der englische Stürmer unter Trainer Will Still bei Stade Reims gerade richtig durch. Der 21-Jährige ist von Arsenal jedoch nur verliehen. Die Sun schreibt nun, dass Arsenal überlegt, Balogun im Sommer abzugeben. Bleibt er bei Reims oder melden sich größere Vereine bei 14 von 26 Reims-Toren, die auf sein Konto gehen?