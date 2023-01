Transfers, News und Gerüchte: Bayern-Youngster vor Serie-A-Wechsel - weiterer könnte folgen

Nur noch sieben Tage haben die meisten europäischen Vereine im Winter-Transferfenster Zeit, tätig zu werden - SPOX zeigt auch die heißesten Gerüchte und neusten Transfers vom 25. Januar.

Aktuell soll Trapp inklusive Prämien bis zu fünf Millionen Euro verdienen, im neuen Kontrakt werden ihm wohl nur noch zwei Millionen Euro plus Boni geboten. Trapp, der zuletzt Anfragen von Manchester United und den Bayern ablehnte, poche auf mehr.

Kabadayi stammt aus der eigenen Jugend und spielt wie Janitzek für die zweite Mannschaft. Aufgrund von mehreren Verletzungen stehen in der aktuellen Saison erst sieben Spiele (zwei Tore) sowie drei Einsätze in der Youth League zu Buche. Im Februar des vergangenen Jahres verlängerte Kabadayi seinen Vertrag bis 2024.

Janitzek kommt derzeit in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz (17 Spiele, zwei Tore). 2018 wechselte er aus der Jugend des VfB Stuttgart zum FCB, schaffte allerdings bisher nicht den Sprung zu den Profis. Im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Inter Mailand stand er immerhin im Kader.

Der 18-jährige Verteidiger des FC Bayern München wird sich Lecce per Leihe mit Option zum Kauf anschließen - das zumindest berichtet Gianluca Di Marzio. Auch Flügelspieler Yusuf Kabadayi von den Bayern soll ein Thema bei dem Serie-A-Team sein, es gebe Verhandlungen.

© imago images

Terem Moffi

Der erst 23-jährige Stürmer von Lorient zeigt bereits seit Jahren beständig, warum er einer der besten der Ligue 1 ist - in dieser Saison steht Moffi bereits bei 12 Saisontoren und ein Wechsel scheint unaufhaltbar. Zuerst ging alles in Richtung Nizza, nun nach Marseille. Französische Medien berichten von Transfersummen von 14 plus vier Millionen und 30 Millionen Euro.