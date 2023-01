Mathieu Flamini: Vom Arsenal-Star zum Klimaschützer und bald milliardenschweren Unternehmer?

Mathieu Flamini hatte eine erfolgreiche Laufbahn als Fußballer - doch seine Karriere als Unternehmer ist noch beeindruckender.

Nach vier Jahren in London zog Flamini weiter zur AC Milan, mit der er in der Saison 2010/11 die Serie A gewinnen konnte. 2013 kehrte er für zwei Jahre zurück zu den Gunners, gewann zweifach den FA Cup und beendete 2019 nach Stationen bei Crystal Palace und dem FC Getafe seine Karriere als aktiver Fußballer. Doch Flamini hatte sich schon seit langer Zeit ein zweites Standbein aufgebaut.

Flamini durchlief die Akademie von OM und schaffte in der Saison 2003/04 den Sprung in die erste Mannschaft, mit der er dann im UEFA-Pokal-Finale stand. Arsène Wenger wurde daraufhin auf ihn aufmerksam, Arsenal verpflichtete Flamini und gab ihm seinen ersten Profivertrag.

© imago images

Mathieu Flamini als Mitbegründer von GF Biochemicals

Während seiner Fußballkarriere war Flamini 2008 Mitbegründer von GF Biochemicals, dem weltweit ersten Unternehmen, das Lävulinsäure in großen Mengen herstellt, die als potenzieller Schlüssel für die Herstellung umweltfreundlicherer Biokraftstoffe gilt. Sie kann auch in biologisch abbaubaren Herbiziden sowie in verschiedenen anderen Haushaltsartikeln wie Lufterfrischern und Parfüms sowie in Kunststoffen und Arzneimitteln verwendet werden.

Aufgrund sich häufender und schnell ausbreitender Berichte, Flaminis Wert als echter Unternehmer befinde sich bereits in Milliarden-Höhe, bedurfte es vor einigen Jahren einer Klarstellung. "Nun, es ist wichtig, die Dinge richtig zu stellen", sagte Flamini L'Équipe. "Im Gegensatz zu dem, was ich gelesen habe, habe ich keine 30 Milliarden Euro auf meinem Bankkonto."

Es ist der Wert von GF Biochemicals, der mittlerweile auf rund 25 Milliarden Euro geschätzt wird, doch auch bei dieser Zahl gibt es widersprüchliche Berichte. Sicher scheint: Sollte Flamini beschließen, seine Anteile an dem Unternehmen zu verkaufen, wäre er Milliardär und gegebenenfalls mehrere Milliarden Dollar schwer. Doch dem heute 38-Jährigen geht es nicht um Geld.