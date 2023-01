145 Millionen-Flop und Chelseas Fehlgriffe: Die teuersten Wintertransfers seit 2010

Bis zu 145 Millionen Euro gaben Klubs in den letzten zehn Jahren für einzelne Spieler im Winter aus. Darunter befinden sich einige Transfercoups, die das Geld wert waren - aber auch Topspieler, die bei ihrem neuen Verein zu Flops wurden. SPOX schaut auf die teuersten Wintertransfers der letzten Jahre.

Das Transferfenster im Winter ist offen und einige Teams hoffen, dass noch ein paar echte Verstärkungen hereinschneien. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass manche Teams dafür sogar ganz tief in die Manteltasche greifen. SPOX schaut auf die 20 teuersten Wintertransfers seit 2010 und was aus ihnen wurde. Die Zahlen stammen von transfermarkt.de.

© getty Platz 20: ANDY CARROLL Für 41 Millionen Euro von Newcastle United zum FC Liverpool (Saison 2010/11) Einer der größten Transferflops der Liverpooler Vereinsgeschichte! Lediglich 17 Scorer sammelte der Stürmer in anderthalb Jahren, ehe er an West Ham verliehen und später für 17,5 Mio. Euro verkauft wurde. Mittlerweile ist Carroll in der zweiten englischen Liga angekommen und kickt für den FC Reading.

© getty Platz 17: JACKSON MARTÍNEZ Für 42 Millionen Euro von Atlético Madrid zu GZ Evergrande (Saison 2015/16) Nach nur 22 Spielen gab Atlético den Kolumbianer mit einem Gewinn von 7 Mio. Euro ab, ehe er von der Bildfläche verschwand. Weder in China noch bei seiner Leihstation für Portimonense fand er zu alter Stärke zurück. 2020 hängte er dann seine Fußballschuhe an den Nagel, um eine Karriere als christlicher Rapper zu starten.

© getty Platz 17: PAULINHO Für 42 Millionen Euro vom FC Barcelona zu GZ Evergrande (Saison 2018/19) Ein kurioser Fall: Bereits 2015 verpflichtete Evergrande den Mittelfeldspieler für 14 Mio. Euro von den Spurs, ehe Barca zwei Jahre später 40 Mio. Euro auf den Tisch legte. Nach seiner Zeit in China entschied sich der Brasilianer noch, für Al-Ahli SFC in Saudi-Arabien, bevor es für den Wandervogel zurück in die Heimat ging.

© getty Platz 17: CODY GAKPO Für 42 Millionen Euro von PSV Eindhoven zum FC Liverpool (Saison 2022/23) Der Star aus den Niederlanden hat seine Fußballkarriere dagegen noch vor sich. Die Reds haben bei Wintertransfers schon öfter ein gutes Händchen bewiesen. Kann sich der Angreifer in Liverpool durchsetzen und den Schritt zum Superstar machen?

© getty Platz 16: BRUNO GUIMARÃES Für 42,1 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Newcastle United (Saison 2021/22) Die saudi-arabische Übernahme von Newcastle United hat sich aus sportlicher Sicht für den Klub bereits gelohnt. In der Premier League stehen die Magpies derzeit auf einem starken vierten Platz. Großen Anteil daran hat Guimarães, der im Winter 2021 verpflichtet wurde. Der Brasilianer ist im Mittelfeld nicht mehr wegzudenken und absolviert den Großteil aller Spiele von Beginn an.

© getty Platz 15: JUAN MATA Für 44,73 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Manchester United (Saison 2013/14) Der Offensiv-Allrounder wirbelte im Mittelfeld bis 2022 für die Red Devils. Dann folgte der Wechsel zu Galatasaray. Es gab Phasen, da war er ein wichtiger Führungsspieler für United. Allerdings war der Spanier nicht in jeder Spielzeit gesetzt und kam oft nur von Bank.

© getty Platz 14: LUIS DÍAZ Für 47 Millionen Euro vom FC Porto zum FC Liverpool (Saison 2021/22) Schlug sofort ein und entwickelte sich schnell zum Schlüsselspieler in der Offensive der Reds. In dieser Saison fiel er bisher lange mit einer Knieverletzung aus - und wird von Liverpool schmerzlich vermisst.

© getty Platz 13: ALEX TEIXEIRA Für 50 Millionen Euro von Shakhtar Donezk zu JS Suning (Saison 2015/16) Der Brasilianer hätte zu einigen europäischen Spitzenteams wechseln können, entschied sich allerdings für einen hochdotierten Vertrag in China. Anschließend ging es zurück in die Heimat nach Brasilien und zu Vasco da Gama.

© getty Platz 12: FERRAN TORRES Für 55 Millionen Euro von Manchester City zum FC Barcelona (Saison 2021/22) Konnte seine hohe Ablösesumme bisher nur teilweise rechtfertigen. Der 22-Jährige hat vor allem in der aktuellen Saison große Probleme, sich in der Startelf festzuspielen. Meist kommt der Spanier von der Bank.

© getty Platz 11: Fernando Torres Für 58,5 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Chelsea (Saison 2010/11) "El Nino" floppte gewaltig bei den Blues. Nur selten zeigte er die Leistungen, die man vom Spanier bei den Reds gewohnt war. Für nur eine Mio. Euro gab ihn Chelsea an Milan ab. Nach einer Rückkehr zu Atlético beendete er seine Karriere 2019 in Japan.

© getty Platz 9: OSCAR Für 60 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Shanghai SIPG (Saison 2016/17) Kaum einer konnte den Wechsel des Brasilianers zum chinesischen Topklub nachvollziehen - das hohe Gehalt (angeblich 23 Mio. Euro im Jahr) scheint einen großen Teil dazu beigetragen haben. Der Mittelfeldspieler besitzt noch einen Vertrag bis 2024.

© getty Platz 9: DIEGO COSTA Für 60 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Atlético Madrid (Saison 2017/18) Nachdem er bei Chelsea aufgrund von mehreren Differenzen keine Rolle mehr gespielt hatte, folgte die Rückkehr nach Madrid. Dort konnte er aber nur noch selten an die Leistungen von damals anknüpfen. Ein Wechsel nach Brasilien und anschließend zu Wolverhampton folgten.

© getty Platz 8: BRUNO FERNANDES Für 63 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu Manchester United (Saison 2019/20) Es ist der mit Abstand beste Transfer der jüngeren ManUnited-Vereinsgeschichte! Der Portugiese nahm sofort das Heft des Handelns in der Offensive der Red Devils in die Hand und überzeugt seither mit spektakulären Auftritten.

© getty Platz 7: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG Für 63,75 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Arsenal (Saison 2017/18) Wie schon beim BVB überzeugte der Gabuner bei Arsenal von Beginn an. Er war einer von wenigen, die bei den Gunners in einer schwierigen Phase meist abgeliefert haben. In 163 Spielen erzielte er 92 Tore und bereitete obendrein 21 Treffer vor. Im Winter 2022 kam es dann aber zur unrühmlichen Trennung und Aubameyang wechselte zum FC Barcelona - ablösefrei. Von dort ging es jüngst wieder nach London - allerdings ist der FC Chelsea nun sein Arbeitgeber. Nur wie lange noch? Angeblich soll der Angreifer schon wieder vor einem Winterwechsel stehen.

© getty Platz 6: CHRISTIAN PULISIC Für 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Chelsea (Saison 2018/19) Nachdem der US-Amerikaner nochmal bis zum folgenden Sommer an den BVB ausgeliehen wurde, ist der 22-Jährige noch nicht ganz in London angekommen. Zu oft schwanken seine Leistungen, weshalb er oft von der Bank kommt.

© getty Platz 5: AYMERIC LAPORTE Für 65 Millionen Euro von Athletic Bilbao zu Manchester City (Saison 2017/18) Unter Trainer Pep Guardiola ist der französische Innenverteidiger selten unumstritten gewesen. In der vergangenen Saison schien sich der 28-Jährige aber zunehmend als Stammspieler zu etablieren. Pech für ihn, dass er in dieser Saison wegen einer Knie-Verletzung ausfällt.

© imago images Platzt 4: MYKHAYLO: MUDRYK Für 70 Millionen Euro von Schachtjor Donezk zum FC Chelsea (Saison 2022/23) Ist im Spitzenfußball noch ein vergleichsweise unbeschriebenes Blatt, dennoch blätterte der FC Chelsea 70 Millionen Euro für die Dienste des Ukrainers hin. Die Ablöse könnte am Ende sogar noch höher ausfallen, bis zu 100 Millionen Euro könnte Schachtjor Donezk inklusive Bonus-Zahlungen kassieren. Ob Mudryk tatsächlich so viel wert ist, muss er aber noch unter Beweis stellen.

© getty Platz 3: DUSAN VLAHOVIC Für 81,6 Millionen Euro von AC Florenz zu Juventus Turin (Saison 21/22) Trifft seit seinem Wechsel regelmäßig für Juve und ist alle 145 Minuten direkt an einem Tor beteiligt. Für diesen Preis ist das aber noch zu wenig. Zwar steckt der italienische Rekordmeister nach wie vor in einer sportlichen Krise, doch gerade von Vlahovic erwartet man in Zukunft noch mehr. Immerhin ist der Serbe aber auch erst 22 Jahre alt.

© getty Platz 2: VIRGIL VAN DIJK Für 84,65 Millionen Euro vom FC Southampton zum FC Liverpool (Saison 2017/18) In kürzester Zeit entwickelte sich der Niederländer zum besten Innenverteidiger der Welt und hatte großen Anteil am Gewinn der Champions League sowie der langersehnten Meisterschaft nach 30 Jahren Abstinez. Fiel in der Folge aber mit einem Kreuzbandriss aus und hatte Probleme, sein Niveau wiederzufinden. Zuletzt wurde van Dijk wieder stärker.