Vialli, Löw und "die Axt": Berühmte Spielertrainer der Geschichte

Der ehemalige italienische Fußballstar Gianluca Vialli erlag am Freitag im Alter von 58 Jahren den Folgen eines Krebsleidens. Vor seiner Tätigkeit als Co-Trainer Italiens machte einst auch als Spielertrainer auf sich aufmerksam.

Lange bevor der Mann mit der Mütze Deutschland zum Weltmeister in München 1974 machte, war er als Spielertrainer bei mehreren Klubs aktiv. Mit der SG Dresden-Friedrichstadt wurde er in Doppelfunktion DDR-Vizemeister.

Schrieb als Spieler und Trainer sowohl in seiner Heimat Argentinien als auch in Kolumbien Fußballgeschichte. An der Seite von Alfredo Di Stefano begeisterten die "Los Millonarios" auch bei Gastspielen in Europa.

Für eine Partie war er Trainer und Spieler zugleich. 1:0 hieß es am 25. Oktober 2007 gegen CF America. Romario, damals 41, wechselte sich selbst in der 2. Halbzeit ein. Danach warf er die Brocken hin, weil es Ärger mit dem Klubboss gab.

Von 2012 bis 2014 war er Spielertrainer beim englischen Viertligisten Barnet FC. Erst mit 40 beendete er seine aktive Laufbahn. Als Grund gab er an, dass sich die Schiedsrichter gegen ihn verschworen hätten (5 Rote Karten in zwei Jahren).

© imago images

VINNIE JONES

Heute ist der Engländer als Schauspieler bekannt (u.a.: X-Men 3, Nur noch 60 Sekunden oder All In or Nothing). In den 90ern spielte "die Axt" für Chelsea, Leeds oder Sheffield. Seine letzte Station: Spielertrainer bei QPR.