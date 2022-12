FC Liverpool, Transfers: Diese Spieler könnten im Januar kommen

Liverpool hat im Winter-Transferfenster bereits Cody Gakpo verpflichtet, doch wer könnte zusätzlich zum Niederländer noch kommen?

Es sieht so aus, als ob den FC Liverpool ein arbeitsreiches Januar-Transferfenster erwartet.

Mit der Verpflichtung von Cody Gakpo sind die Geschäfte bei den Reds in vollem Gange, Jürgen Klopp will seinen Kader für das spannende Rennen um die Champions-League-Qualifikation verstärken.

Liverpool liegt derzeit auf dem sechsten Platz der Premier League-Tabelle, hofft aber, dass die Formkurve in der zweiten Saisonhälfte deutlich nach oben zeigt. Die Ankunft einiger neuer Spieler im Januar könnte diesen Prozess erheblich unterstützen.

Doch wer könnte auf der Agenda stehen? GOAL wirft einen Blick auf einige mögliche Kandidaten für die Mannschaft von Jürgen Klopp.

© getty Jude Bellingham (Borussia Dortmund) Es ist kein Geheimnis, dass Liverpool verzweifelt versucht, Englands neuesten Superstar nach Anfield zu locken. Liverpool gehört neben Real Madrid und Manchester City zu den ernsthaftesten Anwärtern auf Bellinghams Unterschrift. Niemand im Verein spielt das Interesse der Reds herunter, und Klopp äußerte sich vor dem Spiel des FC Liverpool gegen Aston Villa öffentlich über den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund. "Einfach außergewöhnlich", lautete sein Urteil. Ein Wechsel im Januar nach Liverpool oder anderswohin scheint unwahrscheinlich, da Dortmund noch in der Champions League spielt und Bellingham den Verein nicht im Zwist verlassen möchte. Nach Informationen von GOAL und SPOX scheint Madrid ganz vorne in der Schlange zu stehen, da auch der englische Nationalspieler selbst an einem Wechsel ins Bernabeu interessiert ist. Aber Liverpool hat weiter Hoffnungen.

© getty Enzo Fernández (Benfica) Ein weiterer stark umworbener Mittelfeldspieler ist Enzo Fernández, einer der Stars des argentinischen WM-Triumphs. Der 21-Jährige ist erst im vergangenen Sommer zu Benfica gewechselt, doch Berichten aus Portugal zufolge ist er bereits bereit, den nächsten Schritt zu machen. Manchester United, Paris Saint-Germain und der FC Chelsea sollen allesamt Interesse haben. Mit den Blues soll sich der Argentinier sogar schon einig sein. Aus Liverpooler Kreisen heißt es, anders als bei Bellingham, dass man nicht kurz vor einer Einigung stehe. Das Interesse des Klubs wurde sogar heruntergespielt. Aber es sieht so aus, als ob Fernández schon bald wechseln wird.

© imago images MOISES CAICEDO: Der FC Liverpool und der FC Chelsea sollen sich laut Football Insider bei Brighton & Hove Albion wegen dem Mittelfeldmann erkundigt haben. Der 20-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2025 und dürfte daher nicht billig werden. Moises Caicedo (Brighton) Bei Liverpool dreht sich alles um die Mittelfeldspieler, denn die Abwehr ist gut besetzt und die Ankunft von Gakpo bedeutet eine deutliche Verstärkung der Offensivoptionen. Moises Caicedo könnte dieser Mittelfeldspieler sein. Der Star von Brighton und Ecuador hat sich in den letzten zwölf Monaten als einer der aufstrebenden Spieler der Premier League herauskristallisiert. Die Scouts des FC Liverpool waren entsprechend beeindruckt, und aufgrund der Politik von Brighton, Spieler zu entwickeln, die weiterverkauft werden sollen (siehe auch Ben White, Yves Bissouma und Marc Cucurella), sind die Reds zuversichtlich, dass sie ihn aus dem Amex-Stadion holen können. Die Ablösesumme könnte jedoch ein Stolperstein sein, da Brighton wahrscheinlich mehr als 55 Millionen Euro für den talentierten 21-Jährigen verlangen wird.

© getty Sofyan Amrabat (Fiorentina) Die Gerüchte m die Stars der Weltmeisterschaft reißen nicht ab. Der Marokkaner Amrabat ist ein weiterer Kandidat für einen Wechsel an die Merseyside. Amrabat, der im Gegensatz zu einigen der Allrounder auf dieser Liste eher auf die Zerstörung im Mittelfeld spezialisiert ist, spielt in Italien bei der Fiorentina und wird auf rund 42 Millionen Euro geschätzt. Mit 26 Jahren nähert er sich seinem besten Alter und nun könnte der Zeitpunkt für einen großen Wechsel gekommen sein. Ob sich Liverpool am Poker um Amrabat beteiligen wird, ist jedoch eine andere Frage. Mit Fabinho als Nummer 6 und dem jungen Stefan Bajcetic, der sich als Spieler mit großem Potenzial präsentiert hat, ist der Bedarf an einem Spieler mit Amrabats Talenten geringer als beispielsweise bei Bellingham oder Caicedo.