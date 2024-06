Aussprache-Guide: Die kompliziertesten Namen bei der Europameisterschaft 2024

Dass Matthijs de Ligt eigentlich 'de-licht' und nicht 'de-lickt' ausgesprochen wird, ist vielen Bundesliga-Fans mittlerweile klar. Doch wie steht es mit den unbekannteren Namen, die in den kommenden Wochen immer wieder bei der Europameisterschaft in Deutschland auftauchen? Die Sprachlernplattform Babbel hat die Aussprache aller Spieler in Audio-Playlists für euch bereitgestellt. Hier kommen die kompliziertesten Namen der Euro 2024.