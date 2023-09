In der 3. Liga geht es heute zwischen dem Hallerschen FC und dem TSV 1860 München zur Sache. Wir tickern die Begegnung hier live mit.

Wer kann sich im Kampf gegen den Abstieg durchsetzen? Halle oder München? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite!

Hallescher FC vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Noch ist es früh in der Saison, doch kann bei den beiden Vereinen schon langsam das Wort Abstiegskampf in den Mund genommen werden. Halle hat nach sechs Spieltagen erst sieben Zähler auf dem Konto und belegt damit aktuell Rang 15 - die Sechziger sind nach vier Niederlagen in Folge und nur einem Punkt weniger sogar noch etwas weiter unten anzufinden: auf Platz 17. Allerdings ist auch der Weg nach oben noch nicht allzu weit entfernt, Jahn Regensburg auf Platz 4 hat ebenfalls erst 10 Punkte gesammelt. Wer kann sich heute durchsetzen? Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff melden wir uns hier mit den Aufstellungen!

vor Beginn Gespielt wird heute im Leuna Chemie Stadion in Halle, der Anpfiff ist für 16.30 Uhr angesetzt.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Hallescher FC vs. TSV 1860 München!