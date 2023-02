BVB-Noten: Wacklige Abwehr, aber Kobel lässt Dortmund durchatmen

Borussia Dortmund schlägt den VfL Bochum mit 2:1 und zittert sich in einem wilden Spiel ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Bedanken kann sich der BVB vor allem bei Torhüter Gregor Kobel. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie alle Einzelkritiken und Noten für die BVB-Profis.

Borussia Dortmund steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das ist die beste Nachricht für den BVB am Mittwochabend in Bochum. Nach einer durchwachsenen Leistung fiel es der Mannschaft von Edin Terzic schwer, Kontrolle in das Spiel zu bekommen. Auch dank eines starken Torhüters zieht sie dennoch in die nächste Runde ein. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Profis.

Wo würde der BVB wohl ohne den Schweizer stehen? Vermutlich in der Bundesliga weiter unten in der Tabelle - und sehr sicher nicht im Viertelfinale des DFB-Pokals. In zwei entscheidenden Situationen war Kobel zur Stelle, um das frühe 1:1 im zweiten Durchgang zu verhindern. Und das, obwohl er zuvor kaum Aktionen hatte. Zwar hatte Bochum viele Druckphasen, doch zu Paraden wurde Kobel selten gezwungen. Umso stärker dann seine Reaktionen gegen Antwi-Adjei. Note: 2.

Er wurde verpflichtet, um vor allem die Defensivschwäche von Raphaėl Guerreiro aufzufangen. In den vergangenen Spielen gelang ihm das sehr gut. In dieser Partie aber wurde er zur Schwachstelle in der BVB-Defensive, Bochum brach mehrfach über seine Seite durch. Ryerson gewann lediglich zwei von zehn Bodenzweikämpfen und seine Passquote von knapp über 50 Prozent war grauenhaft. Kein guter Tag für ihn. Note: 5.

Elfmeter für Bochum! Das war die Entscheidung von Schiedsrichter Stieler in der 60. Minute. Die Situation: Ein Schuss des VfL flog an den Arm von Bynoe-Gittens. Eine Situation, die zumindest klar ersichtlich, aber dennoch streitbar war. Dass sich die Schiedsrichter grundsätzlich lieber ein paar Sekunden mehr Zeit lassen, um eine Entscheidung zu treffen, ist nachvollziehbar. Hier allerdings dauerte es rund eine Minute, bis Stieler überhaupt zum Monitor geschickt wurde. Anschließend kamen weitere drei Minuten oben drauf, bis es klar war: Elfmeter für Bochum. Einfach zu viel Zeit für eine Szene, die ein Profischiedsrichterteam deutlich schneller bewerten sollte - auch wenn es mit einem vermeintlichen Foul an Bynoe-Gittens und der Frage, ob das Handspiel innerhalb stattfand, mehrere Ebenen zu bewerten gab. So ist der VAR kein Gewinn, sondern eine Last.

Gregor Kobel: Hatte trotz einiger Bochumer Druckphasen zunächst kaum Gelegenheiten, sich so richtig zu beweisen. Den einen oder anderen langen Ball schlug er zu hektisch und ungenau nach vorn. In der 54. Minute allerdings mit einer starke Parade gegen Antwi-Adjei, der frei durch war. Kobel blieb lange ruhig, verkürzte die Distanz zum Bochumer klug und parierte schließlich souverän. Wenig später erneut der Sieger im Duell mit Antwi-Adjej. Diesmal allerdings mit Tempo und Cleverness (58.). Beim Elfmeter chancenlos. Note: 2.

Marius Wolf: Extrem kraftvoll auf dem rechten Flügel. Wenn etwas ging, dann meist über seine Seite. So auch bei der größten Chance des ersten Durchgangs, als er sich mit etwas Glück nach vorn tankte und so den Haller-Abschluss mit initiierte (43.). Trotzdem hier und da technisch zu unpräzise. Note: 3.

© imago images

BVB: Mittelfeld

Emre Can: Zu Beginn wechselhaft mit und gegen den Ball - steigerte sich aber in die Partie. Klärte beispielsweise komplett ohne Not einen Ball zur Ecke, statt ihn im Spiel zu halten (21.). Kurz darauf dann wiederum mit starker Volley-Verlagerung (23.) und kurz vor dem Halbzeitpfiff mit der wichtigen Führung. In einer Phase, in der der BVB merklich schwamm, nutzte er einen Fehlpass von Riemann, der aus dem Tor stürmte, und zog sofort ab. Fast von der Mittellinie aus kullerte der Ball ins Tor. War im zweiten Durchgang einer der stabileren Spieler des Teams und wurde vor allem wegen seines Treffers als Man of the Match ausgezeichnet. Einer seiner besseren Auftritte im BVB-Trikot. Note: 2,5.

Salih Özcan: Spielte ungewohnt viele Fehlpässe, ohne dabei aber entscheidende Fehler zu machen. Das Spiel lief etwas an ihm vorbei. Führte kaum relevante Zweikämpfe und war im Spiel nach vorn ebenfalls nicht so richtig beteiligt. Zu wenig für einen Mittelfeldspieler. Note: 4.

Jude Bellingham: Kaum mit gelungenen Aktionen, dribbelte sich mehrfach fest. Bezeichnend: In einer Umschaltsituation spielte er einen Pass über drei Meter in den Rücken von Wolf und somit ins Aus - eine verschenkte Chance (38.). Dafür dann Hallers Großchance in der 43. Minute vorbereitet. In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild: Nicht viele starke Momente, aber dafür wenige entscheidende. In der 71. Minute frei durch und ganz abgezockt mit dem Auge für Reus, der das 2:1 erzielte. Note: 2,5.