Der VfL Bochum und Borussia Dortmund schließen heute mit dem kleinen Revierderby die Achtelfinalrunde des DFB-Pokals ab. SPOX tickert die Begegnung live mit.

Der VfL Bochum oder Borussia Dortmund - wer holt sich das letzte Ticket für das Viertelfinale des DFB-Pokals? Diese Frage wird heute beantwortet. Im Liveticker seid Ihr live mit dabei.

VfL Bochum vs. BVB: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die beiden Mannschaften kennen sich aus der Bundesliga, in der sie am 13. Spieltag aufeinandertrafen. Damals gewann der BVB mit 3:0, auch heute sind die Schwarzgelben die Favoriten aufs Weiterkommen. Die Dortmunder konnten in der Liga die vergangenen vier Spiele allesamt gewinnen - aktuell ist man Dritter. Bochum hingegen trennt nur drei Zähler vom Relegationsplatz.

Vor Beginn: Der Anpfiff im Bochumer Vonovia Ruhrstadion ertönt um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinale im DFB-Pokal zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund.

VfL Bochum vs. BVB: DFB-Pokal Achtelfinale heute im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Bochum und Dortmund ist bei Sky, OneFootball und im ZDF zu sehen. Sky überträgt die Partie auf den Sendern Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix. Übertragungsbeginn ist um 20.15 Uhr, als Kommentator fungiert Kai Dittmann. Wer auf den Livestream von Sky zugreifen möchte, braucht entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Für OneFootball braucht Ihr kein Abo, dafür aber eine einmalige Zahlung für den Livestream.

Das ZDF zeigt den Kampf ums Viertelfinale im Free-TV und im Gratis-Livestream bei zdf.de.

VfL Bochum vs. BVB: DFB-Pokal Achtelfinale heute im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Bochum: Riemann - Osei-Tutu, Masovic, K. Schlotterbeck, Danilo Soares - Kunde, Losilla - Stöger - Holtmann, Antwi-Adjei - P. Hofmann

Riemann - Osei-Tutu, Masovic, K. Schlotterbeck, Danilo Soares - Kunde, Losilla - Stöger - Holtmann, Antwi-Adjei - P. Hofmann BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Brandt, Bellingham, Reus, Bynoe-Gittens - Haller

